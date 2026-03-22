Belgia comemorează duminică zece ani de la cele mai sângeroase atentate teroriste din istoria sa. Pe 22 martie, acum un deceniu, 32 de oameni au fost uciși și peste 300 răniți în atacuri sinucigașe revendicate de Statul Islamic la aeroportul Zaventem și la stația de metrou Maelbeek din Bruxelles.

Comemorare la cel mai înalt nivel

Ceremoniile au început dis-de-dimineață, puțin înainte de ora locală 8 (09:00 ora României). Primul loc al comemorării a fost aeroportul Bruxelles-Zaventem. Și nu a fost un eveniment oarecare. Au fost prezenți premierul Bart De Wever, alături de regele Philippe și regina Mathilde, evenimentele urmând să continue la stația de metrou Maelbeek, a doua țintă a teroriștilor.

„Am ales să trăiesc, să lupt”

Dincolo de cifrele seci, dramele umane continuă să marcheze profund viețile celor afectați. Beatrice de Lavalette, care și-a pierdut ambele picioare în explozia de la aeroport, a oferit o mărturie cutremurătoare. V-ați gândit vreodată cum e să treci prin așa ceva? Ea a descris lupta zilnică, fără ocolișuri.

„Ar fi o minciună să spun că e uşor de trăit viaţa în felul acesta. În fiecare zi, mă trezesc cu amintiri despre această oroare. Îmi privesc corpul. Corpul care mi-a fost ars, rănit şi sfâşiat. Dar am ales să trăiesc, să lupt”, a afirmat Beatrice. Iar ea chiar a luptat, devenind sportivă paralimpică la echitație.

Legătura cu atacurile de la Paris

Atentatele din 2016 nu au venit chiar din senin. Cu doar patru zile înainte de masacrul de la Bruxelles, în capitala Belgiei fusese arestat Salah Abdeslam, unul dintre teroriștii implicați în atacurile de la Paris din 13 noiembrie 2015 (cele soldate cu 130 de morți). E drept că arestarea lui pare să fi precipitat planurile celulei jihadiste, care a decis să acționeze rapid.

O decizie cu consecințe devastatoare.

Ceremoniile de duminică au urmat orarul exact al exploziilor declanșate acum un deceniu de cei trei teroriști, două la aeroport și una în metrou, ambele fiind locuri extrem de aglomerate.

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