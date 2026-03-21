Administrația Trump a elaborat strategii și opțiuni concrete pentru a securiza sau chiar a prelua materialele nucleare ale Iranului, pe fondul unei campanii militare conduse de SUA și Israel care intră într-o nouă fază. Deși președintele Trump nu a luat încă o decizie finală, planificarea s-a concentrat pe o posibilă desfășurare a forțelor din cadrul Comandamentului Comun pentru Operațiuni Speciale, unitatea de elită însărcinată cu cele mai sensibile misiuni.

De la atacuri aeriene la obiective nucleare

Discuțiile private privind materialul nuclear vin după o primă etapă a conflictului axată pe slăbirea capacităților militare convenționale ale Iranului. Acel prim val de atacuri, lansat de forțele americane și israeliene, a vizat apărarea aeriană, sistemele de rachete și infrastructura cheie a Gărzilor Revoluționare. totusi, în ciuda raidurilor aeriene intense, Iranul a reușit să lanseze contraatacuri asupra Israelului și a aliaților SUA din Golf, oprind majoritatea transporturilor de petrol prin amenințarea navelor.

Iar costurile umane nu au fost neglijabile. Șase militari americani au fost uciși și zeci au fost răniți într-un atac cu drone iraniene asupra unei baze din Kuweit, un alt militar a murit în Arabia Saudită, iar alți șase americani și-au pierdut viața când un avion de realimentare s-a prăbușit în Irak săptămâna trecută.

Acum, administrația și-a îndreptat atenția spre un obiectiv mai durabil. Unul stabilit chiar de președinte la începutul conflictului: asigurarea că Iranul nu va mai putea produce niciodată o armă nucleară.

Miza uriașă 440 kg de uraniu îmbogățit

Până la urmă, despre ce cantitate vorbim? Conform Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), până vara trecută, Iranul acumulase aproximativ 440 de kg de uraniu îmbogățit la 60%, un nivel aflat la doar un pas de calitatea necesară pentru o armă nucleară. O mare parte din acest stoc rămâne îngropat adânc sub siturile nucleare care au fost bombardate în cadrul unei operațiuni americane vara trecută (inclusiv Fordo, Isfahan și Natanz).

Oficialii americani au confirmat că nu exclud recuperarea acestor stocuri. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor la începutul acestei săptămâni că „este o opțiune pe care o are în vedere”.

O declarație a venit și de la liderul de la Casa Albă, vineri seara, pe platforma Truth Social: „Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în contextul în care luăm în considerare reducerea eforturilor noastre militare de amploare din Orientul Mijlociu în ceea ce privește regimul terorist din Iran”.

O misiune cu riscuri majore

Orice misiune de confiscare a uraniului ar fi, e drept, extrem de dificilă și plină de riscuri. Nu e ca și cum ai merge să ridici niște cutii dintr-un depozit.

Rafael Grossi, directorul general al AIEA, a explicat clar complexitatea situației. „Vorbim despre butelii care conțin hexafluorură de uraniu cu un grad de contaminare ridicat, de 60%, așa că sunt foarte greu de manipulat”, a declarat acesta în cadrul emisiunii „Face the Nation” de la CBS News. A adăugat imediat: „Nu spun că este imposibil. Știu că există capacități militare incredibile pentru a face acest lucru, dar ar fi cu siguranță o operațiune foarte dificilă.”

Negocieri eșuate și un program controversat

Paradoxal, comunitatea de informații a SUA a concluzionat în primăvara anului trecut că Iranul nu încearcă activ să construiască o armă nucleară, iar Teheranul susține constant că programul său are scopuri exclusiv pașnice. Numai că, în ultimii ani, Iranul a îmbogățit uraniu până la 60%, depășind cu mult nivelurile necesare pentru majoritatea utilizărilor civile. AIEA a subliniat că Iranul este singurul stat fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un asemenea nivel.

Înainte de izbucnirea conflictului, au existat mai multe runde de discuții indirecte între SUA și Iran, menite să limiteze programul nuclear. Potrivit ministrului de externe al Omanului, Badr Albusaidi, care a mediat negocierile, s-a discutat inclusiv diluarea uraniului iranian la un nivel inferior și transformarea lui în combustibil. Dar discuțiile s-au blocat, liderul american insistând ca Iranul să înceteze complet îmbogățirea uraniului, o idee pe care guvernul de la Teheran a respins-o categoric.