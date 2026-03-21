Alertă la Washington drone neidentificate au survolat baza unde locuiesc Rubio și Hegseth

Drone neidentificate au zburat în această săptămână deasupra Fort McNair, o importantă bază militară din Washington. Aici locuiesc secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Incidentul a fost suficient de serios pentru a declanșa o investigație a forțelor armate și o reuniune de urgență la Casa Albă.

Survol nocturn și măsuri de urgență

Într-o singură noapte au fost detectate mai multe drone, ceea ce a dus la o creștere imediată a măsurilor de securitate în perimetrul bazei. Potrivit mai multor oficiali, situația a fost discutată la cel mai înalt nivel, într-o ședință convocată de urgență la Casa Albă, pentru a stabili un răspuns coordonat. V-ați gândit vreodată ce înseamnă o astfel de breșă de securitate pentru capitala SUA?

Reacția oficială nu a întârziat

Autoritățile au confirmat incidentul, deși cu o prudență evidentă în declarații. Un purtător de cuvânt al bazei militare a transmis un comunicat scurt și la obiect.

Cuvintele sunt măsurate.

„Suntem conştienţi de raportările privind dronele observate lângă Fort McNair şi în apropierea sa. Colaborăm cu forţele de ordine şi cu alte agenţii pentru a monitoriza şi investiga aceste survoluri”, a precizat acesta. Iar colaborarea pare să fie cuvântul de ordine în acest moment delicat.

Ipoteza iraniană pe masa anchetatorilor

Forțele armate americane investighează acum dacă incidentul are vreo legătură cu potențialele amenințări la adresa țării, în special a capitalei. Până la urmă, nu e o coincidență. Nivelul de alertă de securitate a fost deja ridicat ca urmare a recentelor atacuri americane și israeliene împotriva Iranului. În acest context tensionat, marți, Departamentul de Stat a ordonat tuturor misiunilor diplomatice americane din lume să efectueze imediat evaluări de securitate, invocând riscul crescut reprezentat de războiul împotriva Iranului.

Relocarea șefilor, o opțiune luată în calcul

Dincolo de anchetă, la Casa Albă s-a discutat o măsură extremă. S-a luat în considerare relocarea temporară a lui Marco Rubio și Pete Hegseth, care locuiesc permanent la baza din Washington. Numai că, e drept, în final opțiunea a fost exclusă. Decizia de a-i menține la reședințele lor (situate într-o bază militară activă) arată, poate, o dorință de a nu proiecta o imagine de vulnerabilitate în fața unor amenințări încă neclare.