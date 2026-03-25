Veto-ul „inacceptabil” al lui Viktor Orbán asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu sfidează doar liderii europeni. Îl provoacă direct pe António Costa, președintele Consiliului European, punându-i în joc autoritatea și credibilitatea. Decizia explozivă a premierului ungar de a bloca ajutorul în ultima etapă a procesului reprezintă cea mai mare provocare de până acum pentru mandatul său.

Un șantaj inacceptabil

Tensiunile au atins punctul culminant la summitul de săptămâna trecută. Lider după lider, inclusiv Costa, l-au criticat vehement pe Orbán pentru că a dat înapoi de la acordul pe care îl stabiliseră cu greu în decembrie. „Nimeni nu poate șantaja Consiliul European. Nimeni nu poate șantaja instituțiile Uniunii Europene”, a declarat Costa după discuții. A fost o intervenție de o duritate remarcabilă pentru un președinte cunoscut pentru personalitatea sa afabilă.

„Este complet inacceptabil ceea ce face Ungaria. Iar acest comportament nu poate fi acceptat de către lideri”, a adăugat el.

De la preluarea mandatului la sfârșitul anului 2024, Costa, unul dintre puținii socialiști rămași la o masă majoritar de dreapta, s-a străduit să dezvolte relații cordiale cu toți cei 27 de șefi de stat și de guvern. Numai că acum, credibilitatea sa este pusă la grea încercare.

Acordul încălcat și noua cerere

În decembrie, Orbán și-a dat în mod explicit consimțământul pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro. Condiția a fost ca țara sa să fie complet scutită de la împrumutul comun, o excepție de care au beneficiat și Slovacia și Cehia, doi aliați apropiați. Un Costa triumfător anunța atunci: „Ne-am angajat, am livrat.”

Acum, însă, Orbán a venit cu o cerere care nu are nicio legătură cu împrumutul: reluarea completă a fluxurilor de petrol rusesc prin conducta Druzhba. Ucraina susține că avariile la conductă sunt extinse, iar reparațiile ar putea dura o lună și jumătate. Replica lui Orbán a fost tranșantă. „Fără petrol, fără bani”, a spus el răspicat săptămâna trecută.

Miza electorală și un precedent periculos

Ce alimentează și mai mult indignarea? Faptul că Orbán folosește acest veto ca pârghie în campania sa electorală dificilă. În prezent, premierul în funcție se află în urma rivalului său mult mai tânăr, Péter Magyar, cu procente de două cifre în sondaje, înaintea alegerilor din 12 aprilie. V-ați gândit vreodată cum poate un singur om să blocheze un continent întreg pentru un câștig electoral intern?

Acest act de sfidare îi creează lui Costa o dublă problemă, deoarece subminează atât validitatea concluziilor Consiliului, cât și capacitatea sa de a le susține. În privat, oficialii și diplomații UE îl critică pe Orbán, dar se tem că ultimatumul său fără precedent ar putea stabili un precedent periculos. „Este un punct de cotitură”, a spus un diplomat de rang înalt, respingând ideea unui Plan B pentru a ocoli Ungaria. „Dacă vorbim despre un Plan B, cedăm în fața cererii sale. Și nimeni nu este dispus să cedeze șantajului.”

Costa, lăsat singur în fața crizei

Deși Costa insistă că veto-ul este „inacceptabil”, realitatea arată că, până la urmă, acesta este acceptat – sau cel puțin tolerat printre dinți. S-a ajuns la o situație bizară: pe de o parte, UE cere Ungariei să ridice veto-ul pentru a sprijini lupta Ucrainei, iar pe de altă parte, UE cere Ucrainei să repare o conductă ce transportă petrol rusesc care finanțează invazia. „Cele două probleme sunt gestionate ca două lucruri diferite, dar sunt legate politic”, a recunoscut un înalt oficial al UE.

Strategia precară a fost testată și mai mult când Orbán a promis să „spargă blocada ucraineană a petrolului prin forță”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că i-ar putea da „adresa” lui Orbán soldaților ucraineni pentru a-i grăbi o schimbare de opinie. Bruxelles-ul a intervenit rapid, cerând ambelor tabere să „reducă” retorica.

Câteva zile mai târziu, Costa, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-au trimis o scrisoare comună lui Zelenski cu o nouă ofertă: organizarea unei inspecții externe a conductei Druzhba și plata reparațiilor din fonduri UE. „Sperăm că asistența UE poate deschide calea pentru depășirea blocajului actual și poate asigura repararea rapidă a conductei”, au scris aceștia. Oferta a fost însă respinsă la summit.

Cum Orbán a ales să o denigreze pe von der Leyen în campania sa (ceea ce o exclude din rolul de mediator), Costa a rămas efectiv singur. Ridicarea veto-ului ungar este la fel de mult despre sprijinirea Ucrainei, pe cât este despre salvarea credibilității Consiliului European și, prin extensie, a sa. „Ceea ce este delicat pentru el este că provine dintr-un angajament care nu a fost respectat. Și asta, din câte ne amintim, nu s-a mai întâmplat niciodată”, a concluzionat un alt diplomat. „Aceasta este o adevărată provocare politică și instituțională.”