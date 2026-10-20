Parlamentul a acordat marți, 20 octombrie 2026, votul de încredere Guvernului condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi favorabile, peste cele 233 necesare învestirii.

Împotriva cabinetului au fost înregistrate 58 de voturi, potrivit surselor parlamentare citate de Business-review. Componența guvernului și programul de guvernare au fost votate în ședința comună a celor două Camere, începută la ora 14:00.

La încheierea dezbaterilor parlamentare, premierul desemnat Luca Niculescu a spus că dorește să conducă un guvern care să facă ordine într-un stat: „care prea adesea a dat impresia că funcționează mai mult pentru sine decât pentru cetățean”.

„Criticile, temerile și dezbaterile sunt firești, dar diferența este că nu vom răspunde cu alte replici, ci prin acțiune. Nu vă cer un cec în alb, ci să înțelegeți că România are nevoie de un guvern cu puteri depline după cinci luni”, a adăugat Niculescu.

În discursul de învestire, acesta a prezentat atragerea banilor și investițiilor, crearea locurilor de muncă, întărirea Europei și protejarea românilor drept obiective ale cabinetului, transmite agerpres.ro. Niculescu a descris situația țării ca pe o criză a modelului de dezvoltare, dincolo de dificultățile bugetare. El a susținut că blocajul politic s-a resimțit în facturi, șantiere oprite și nesiguranța locurilor de muncă.

Premierul a mai afirmat că a acceptat mandatul ca independent pentru a oferi un punct de echilibru. Printre responsabilitățile enunțate s-au aflat refacerea încrederii cetățenilor și a partenerilor internaționali, gestionarea dificultăților imediate și stabilirea priorităților de dezvoltare pentru anii următori.

Componența cabinetului și susținerea parlamentară

Alexandru Nazare, independent, ministrul Finanțelor;

Mihai Alexandru Ghigiu, PSD, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Daniel Cătălin Zamfir, PSD, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Costinel Bogdan Dumitru, independent, ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;

Marian Neacșu, PSD, vicepremier și ministrul de Interne;

Ștefan Ovidiu Popa, PSD, ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Dănuț-Sebastian Neculăescu, independent, ministrul de Externe;

Radu Marinescu, PSD, ministrul Justiției;

Radu Ștefan Oprea, PSD, ministrul Apărării;

Florin Barbu, PSD, ministrul Agriculturii;

Natalia Intotero, PSD, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Alexandru Marcel Stoica, PSD, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Alexandru Florin Rogobete, PSD, ministrul Sănătății;

Sorin Valentin Costreie, independent, ministrul Educației și Cercetării;

Sorin Gabriel Ionescu, independent, ministru responsabil cu învățământul preuniversitar;

Ioana Ruxandra Victoria Ciocan, independent, ministrul Culturii.

Înaintea plenului, miniștrii propuși obținuseră avize favorabile luni și marți, iar procedura anunțată era votul secret, cu bile, relata informat.ro. Susținerea cabinetului fusese anunțată de PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România”.

Ilie Bolojan, premier interimar și președinte al PNL, explicase sprijinul liberalilor prin prelungirea crizei politice și riscurile pentru funcționarea statului, fără a-l considera un acord politic cu PSD. În partid existau și lideri și parlamentari care respingeau formula guvernamentală.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, își prezentase luni, pe Facebook, condițiile pentru susținerea cabinetului: „Am semnat un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu. Susținem învestirea guvernului în condiții clare: respectarea drepturilor minorităților și susținerea educației în limba maghiară. Astfel, vrem ca fiecare copil să poată învăța în limba maternă, de la grădiniță până la universitate, și să existe finanțarea necesară, suficienți profesori și manuale în limba maghiară. Guvernul trebuie să susțină și funcționarea instituțiilor noastre culturale”.

AUR și USR anunțaseră opoziția față de învestire. Comitetul Politic al USR decisese în unanimitate votul împotrivă. Dominic Fritz a susținut că partidul nu va sprijini un guvern în care cetățenii suportă costurile, în timp ce politicienii acuzați de abuzuri își consolidează privilegiile. Dan Dungaciu, unul dintre liderii AUR, anunțase retragerea și neparticiparea la comisii și la vot.

Niculescu este al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan în criza declanșată de moțiunea PSD-AUR din 5 mai. Eugen Tomac renunțase la mandat înainte de votul parlamentar. Cabinetul Siegfried Mureșan, susținut de PNL-USR-UDMR, obținuse 182 de voturi favorabile și 15 împotrivă, iar cabinetul Adrian Veștea, 189 de voturi favorabile și 23 împotrivă.

Acordul politic semnat duminică prevede susținerea parlamentară a cabinetului de către liberali și angajamentul acestora de a nu iniția sau sprijini o moțiune de cenzură până la 1 martie 2027. Excepția privește încălcarea principiilor și angajamentelor din acord sau a principiilor bunei guvernări.