Noul premier al României, Luca Niculescu, a anunțat că își va reuni cabinetul pentru prima ședință marți seară, pe 20 octombrie 2026, imediat după votul de învestire din Parlament. El a explicat că guvernul se pune imediat pe treabă și că prioritățile sunt cunoscute.

În discursul de după vot, Niculescu a declarat, într-un interviu video la Antena 3 CNN, că România încheie o criză de aproape șase luni. El a mulțumit Parlamentului pentru încrederea acordată echipei guvernamentale.

Premierul le-a adresat mulțumiri parlamentarilor care au susținut cabinetul: celor din Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, celor din UDMR, reprezentanților minorităților și celorlalți susținători ai învestirii. El a inclus aici și parlamentari care, deși au exprimat rezerve și au anunțat că vor rămâne în opoziție, au votat pentru guvern.

Niculescu a pus rezultatul pe seama discuțiilor purtate în ultimele două săptămâni și a susținut continuarea permanentă a dialogului. El a promis că va participa frecvent, împreună cu miniștrii săi, la întâlnirile cu Parlamentul.

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