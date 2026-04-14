Curtea de Conturi Europeană (ECA) a criticat dur un nou fond al Uniunii Europene, menit să ajute industria grea să-și reducă emisiile de carbon. Auditorii avertizează că propunerea Comisiei Europene ar putea fi defectuoasă atât în ceea ce privește designul, cât și impactul real asupra investițiilor verzi.

Critici dure de la Curtea de Conturi

Planurile pentru Fondul Temporar de Decarbonizare, propus de Comisia Europeană la finalul anului 2025, au fost puse sub semnul întrebării. Fondul își propune să sprijine sectoare precum producția de îngrășăminte, aluminiu și oțel, considerate a fi expuse riscului de relocare în afara UE din cauza regulilor climatice stricte. Numai ca lucrurile nu sunt chiar atât de simple.

Într-un aviz publicat marți, auditorii europeni se întreabă dacă fondul va aduce cu adevărat rezultate concrete. Ba chiar avertizează că s-ar putea să nu conducă la noi investiții verzi semnificative. „Nu este clar cât de multe investiții noi va genera fondul”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, auditor la ECA. Aceasta a remarcat că multe dintre aceste industrii s-au angajat deja să reducă emisiile în schimbul alocărilor gratuite primite în cadrul pieței de carbon a UE.

Probleme cu banii și calendarul

Comisia a propus ca 75% din veniturile provenite din taxa pe carbon la frontieră a UE (Mecanismul de Ajustare la Frontieră în funcție de Carbon) să intre în bugetul pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2028-2034. Restul de 25% ar rămâne la statele membre. Stai puțin, cum vine asta? Oficialii UE estimează venituri de 632 de milioane de euro, comparativ cu cheltuieli de 265 de milioane de euro. V-ați gândit vreodată de ce ar trebui țările UE să contribuie atât de mult pe cât s-a planificat?

Auditorii au avertizat și că previziunile privind veniturile sunt incerte, din cauza fluctuațiilor prețurilor la carbon și a naturii noi a schemei.

Pe lângă problemele financiare, ECA a subliniat și un decalaj de timp. Țările UE ar urma să contribuie la fond în 2028 și 2029, dar companiile nu ar primi sprijin mai devreme de 2029. Acest lucru ar putea lăsa sute de milioane de euro neutilizați timp de cel puțin un an, fără un plan clar pentru gestionarea banilor.

Opinii împărțite în Parlamentul European

În Parlamentul European, părerile sunt, e drept, împărțite. Europarlamentarul Danuše Nerudová, de la Partidul Popular European ( centru-dreapta), a descris fondul drept un „răspuns rezonabil” pentru a preveni plecarea industriei grele din Europa. Ea a subliniat că costurile carbonului sunt doar o parte a provocării, menționând și prețurile ridicate la energie și întreruperile lanțurilor de aprovizionare. totusi, a adăugat că UE nu ar trebui „pur și simplu să compenseze totul”.

Nerudová a cerut o decarbonizare rapidă, avertizând că tensiunile geopolitice și creșterea costurilor energetice afectează competitivitatea Europei. A mai spus și că resursele UE sunt limitate, subliniind necesitatea de a rambursa datoria legată de pandemie.

Iar Ana Vasconcelos, de la grupul liberal Renew Europe, a declarat că cheltuielile publice trebuie să îndeplinească standarde înalte de transparență și responsabilitate. „Dacă fondul este prost gestionat, riscăm nu doar să ratăm țintele climatice, ci și să-i dezamăgim pe contribuabilii europeni”, a spus ea, cerând stimulente mai bune înainte de a angaja sume mari de bani.

Forma finală a fondului va depinde de negocierile dintre țările UE și de un acord asupra regulilor bugetare mai largi. Deocamdată, auditorii îndeamnă liderii UE să regândească designul pentru a se asigura că sprijină în mod eficient tranziția Europei către o economie cu emisii scăzute de carbon.