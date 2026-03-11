Brazilia somează TikTok după clipuri virale ce încurajează violența împotriva femeilor

Guvernul Braziliei a cerut socoteală platformei TikTok după ce mai multe videoclipuri care simulau și încurajau agresiuni împotriva femeilor au devenit virale. Scandalul a izbucnit chiar în preajma Zilei Internaționale a Femeii, pe 8 martie, provocând o reacție fermă din partea autorităților.

Într-o solicitare oficială transmisă marți, guvernul de la Brasilia a acordat companiei un termen de cinci zile pentru a oferi explicații. Potrivit Mediafax, autoritățile cer detalii despre sistemele de moderare, algoritmii de recomandare și vor să știe dacă profilele care au distribuit materialele au fost plătite pentru acest conținut.

Ce a declanșat scandalul

Cererea a venit după ce pe platformă au circulat intens mai multe videoclipuri în care bărbați loveau sau înjunghiau manechine ce reprezentau femei. Materialele video erau însoțite de texte care justificau explicit violența. Unul dintre mesajele folosite era „exersând în caz că ea spune nu”. Aceste clipuri au fost distribuite masiv în jurul datei de 8 martie, stârnind indignare.

Reacția autorităților și ancheta poliției

Pe lângă solicitarea guvernului, poliția a deschis deja o anchetă penală. Anchetatorii au identificat cel puțin patru conturi care au publicat astfel de videoclipuri. Presiunea asupra platformelor digitale este amplificată și de o decizie recentă a Curții Supreme. Hotărârea extinde responsabilitatea civilă a acestora, obligându-le să se implice proactiv în moderarea și sancționarea conținutului care constituie infracțiuni împotriva femeilor.

Un context sumbru: Record de femicide în Brazilia

Incidentul din mediul online are loc pe fondul unor statistici îngrijorătoare privind violența de gen în Brazilia. Datele oficiale arată că țara a înregistrat 1.518 de femei ucise în 2025. Cifra reprezintă cel mai mare număr de cazuri de la recunoașterea legală a femicidului în legislația braziliană, în urmă cu zece ani.