Bristolul animat atrage cumpărătorii de case

Îndrăgostit de energia și caracterul Bristol, în sud-vestul Angliei, Chris Amaral, originar din Toronto, și-a cumpărat acolo un apartament cu două dormitoare în iunie. Locuind anterior în Bath, unde este profesor asistent de marketing la universitate, a petrecut timp în Bristol la sfârșit de săptămână și și-a dat seama că se potrivește mai bine pentru el.

„Scena muzicală vibrantă, diversitatea culturală și artele mi-au amintit de acasă”, spune Amaral, care locuiește în Factory No1, o fostă fabrică de tutun din Bedminster, pe malul sudic al râului Avon. „Bedminster este destul de central, dar nu în inima orașului Bristol. Arta stradală din zonă îți ridică starea de spirit — Banksy este peste tot. Îmi amintește de Queen Street West din Toronto.”

Centru regional de ocupare a forței de muncă, oraș universitar și poarta de acces către sud-vestul Angliei, Bristol continuă să atragă cumpărători pentru stilul său de viață, școală și accesibilitate în comparație cu Londra. Dar acest lucru a dus la creșterea prețurilor. Numărul de case noi construite în oraș nu a ținut pasul cu creșterea populației – 10% între 2010 și 2020, mai mare decât media națională – adăugând combustibil la criza locuințelor din oraș. Anul trecut, în Bristol erau aproape 3.000 de persoane fără adăpost în fiecare noapte, potrivit organizației caritabile Shelter.

În 2022, prețul mediu al casei a crescut pentru prima dată peste 400.000 de lire sterline – crescând de la 394.230 de lire sterline în 2021 la 436.420 de lire sterline; iar proporția de case vândute cu peste 1 milion de lire sterline, la 3,8%, a fost cea mai mare înregistrată, conform Hamptons, folosind datele de la Registrul Funciar.

Anul trecut, prețul mediu pentru o casă a depășit pentru prima dată 400.000 de lire sterline

Dar piața a încetinit în al patrulea trimestru al anului 2022, deoarece dobânzile ipotecare au crescut în urma bugetului „mini” din septembrie. Luna aceasta, proporția de locuințe de vânzare care sunt supuse contractului sau sub ofertă este de 62%, în scădere față de 77% în iulie 2022, potrivit companiei de date PropCast.

Cumpărătorii de case noi s-au întors în noul an, dar sunt mai puțini dintre ei, spune George Cardale, șeful vânzărilor de dezvoltare rezidențială pentru Savills, care vinde patru proiecte mari în oraș: „Am vândut 15 case noi ( în Bristol în) o lună, nu media 25.” Pentru cele 142 de apartamente din McArthur’s Yard, o conversie a unui depozit pe unul dintre ultimele locații disponibile din portul orașului – care nu a fost încă scos la vânzare – au avut „peste 350” de întrebări, spune el.

Natura fără probleme a unei noi construcții și șansa de a participa la schema guvernamentală Help to Buy – acum închisă pentru noi solicitanți – au convins-o pe Chantelle să-și cumpere prima ei casă. Profesorul, care a preferat să nu-și dea numele de familie, și-a cumpărat un apartament cu un dormitor în Everard’s Printworks, o altă dezvoltare industrială-rezidențială din centrul Bristol.

S-a mutat acolo în decembrie, după ce a locuit la Londra și Spania. „Londra este prea agitată și m-am gândit și la Brighton, dar m-am născut în Bristol. Mă simt foarte în siguranță trăind în centru, mergând la restaurante, teatre, locuri de muzică”, spune ea. „Îmi place să merg cu bicicleta până la Bath de-a lungul pistei de biciclete în weekend.”

Ea apreciază accesul facil la spațiile verzi — Chew Valley și Mendip Hills la sud, dar și Durdham Downs și Leigh Woods în nord-vestul orașului, aproape de cartierele principale Clifton, Stoke Bishop și Sneyd Park. În aceste coduri poștale (BS8 și BS9) 40% dintre case s-au vândut cu peste 1 milion de lire sterline anul trecut, potrivit Hamptons.

Clifton, una dintre cele mai dorite zone din Bristol

Apropierea de popularele școli primare/secundare independente The Downs Preparatory și Clifton College atrage cumpărători care cheltuiesc peste 1,5 milioane de lire sterline pentru o casă, potrivit lui Rupert Oliver, un agent imobiliar. „Familiile tind să obțină un loc de școală, apoi încearcă să-și găsească o casă.” Unul din Shanghai a făcut asta recent cu un loc la Clifton College, spune el.

Casele georgiane din apropierea cafenelelor și restaurantelor din Clifton Village sunt adesea în topul listelor de dorințe ale cumpărătorilor, dar posibilitatea de a avea o grădină mai mare și străzi mai liniștite îi împing pe cumpărători la vest de Cheile Avon către Leigh Woods și Abbots Leigh, unde pot. găsiți case individuale cu grădini de jumătate de acru pentru același buget de 2 milioane de lire sterline. „Nu este să trăiești pe obraz cu gură (ca în Clifton), dar compromisul este că nu ești lângă baruri și restaurante”, spune Adam Lock de la Hamptons.

Casele victoriene terasate practice din Redland din apropiere, apropierea de școli bune de stat și artera comercială Whiteladies Road îl păstrează popular printre cei care cheltuiesc între 850.000 și 1,5 milioane de lire sterline. Cei care caută ceva mai mult valoare se uită spre nord, spre Bishopston, unde magazinele și cafenelele de pe Gloucester Road sunt o atracție, fiind la aproximativ 15 minute pe sens între stațiile Bristol Parkway și Bristol Temple Meads.

Scooterele electrice hop-on, hop-off ale orașului sunt o modalitate populară de a evita să rămâneți blocat în infama aglomerație de trafic a orașului; un sondaj realizat de analistul de date de trafic Inrix a constatat că acesta este al doilea cel mai aglomerat oraș după Londra.

Cumpărătorii privesc, de asemenea, la sud de râul Avon, zonele preferate de hipsteri din Bedminster și Southville adiacente, unde se află expozițiile colorate pe stradă la care se referă Amaral și cel mai mare festival de artă urbană și graffiti din Europa, Upfest. În BS3 din sudul Bristol, acestea sunt ambele zone populare pentru cei care își extind dimensiunea pentru mai mult spațiu, potrivit Lock. „Un cuplu cu un apartament în Clifton – unde apartamentele cu un dormitor costă 350.000 de lire sterline în plus – vor căuta de obicei acolo”, spune el.

Valorile curselor au scos multe prețuri. În perioada anului până în septembrie, proprietatea medie la mâna a doua din Bedminster s-a vândut cu 379.323 de lire sterline, o creștere de 39% față de aceeași perioadă din 2017, potrivit Savills Research. În Southville, prețul mediu a urcat cu 35% la 415.985 lire sterline. Centrul orașului Easton și suburbanul Filwood – zonele în curs de regenerare semnificativă – au crescut și mai rapid, la 42 și, respectiv, 45%.

Royal York Crescent, o terasă curbată georgiană din Clifton

Când Lizzy, care lucrează pentru o consultanță agricolă și nu a dorit să-și dezvăluie numele de familie, a decis să se mute la Bedminster anul trecut, ea a găsit războaie de licitații și tocmai a reușit să găsească o proprietate la periferia zonei. Mutându-se din Balham, în sud-vestul Londrei, i-a luat mai mult de șapte luni să găsească o casă victoriană cu două dormitoare, pe terasă, deoarece a continuat să piardă din proprietăți.

„Am avut un buget de 400.000 de lire sterline și în 2021 asta mi-ar fi adus o proprietate cu trei dormitoare. Concurența a fost incredibilă, cu 15 oferte pe fiecare proprietate. Am ajuns să plătesc 20.000 de lire sterline la cerere (în iunie 2022).”

Această competiție a scăzut în ultimele luni ale anului 2022. Potrivit portalului imobiliar Rightmove, 27% dintre casele listate pentru vânzare în oraș au avut prețurile reduse – în Marea Britanie, cifra este de 32%.

Prețurile de închiriere au crescut semnificativ în cele mai populare zone din Bristol, conform datelor de la home.co.uk. Deși chiria medie la nivel de oraș a crescut cu 10% între ianuarie 2020 și ianuarie 2023, în BS8 o casă cu trei dormitoare a crescut de la 1.708 lire sterline pe lună la 2.937 lire sterline; în BS3, o astfel de proprietate a crescut de la 1.349 lire sterline la 2.034 lire sterline. Primarul de la Bristol, Marvin Rees, și Tom Renhard, membru al cabinetului pentru livrarea de locuințe și locuințe, au cerut controlul chiriilor. „Chiriile private neaccesibile accentuează inegalitatea”, a spus Renhard.

Lizzy se simte ușurată că a reușit să facă saltul de la instabilitatea pieței de închiriere la proprietatea casei. „Strada cu terase victoriene este un amestec foarte frumos de Bristolieni originali și cumpărători pentru prima dată ca mine. Îmi dau seama că sunt foarte norocos.”

La o privire

Prețul mediu pentru o casă în Bristol a crescut cu 11% în 2022, la 436.420 GBP; apartamentele au crescut cu 5%, până la 286.870 de lire sterline, potrivit Hamptons folosind datele de la Registrul funciar.

Puțin mai puțin de jumătate din solicitanții Hamptons anul trecut au fost cumpărători pentru prima dată, cea mai mare proporție de înainte de pandemie.

Durata medie a călătoriei către Londra din stațiile Bristol Parkway și Bristol Temple Meads este de aproximativ 1h30.

Ce poți cumpăra. . .

Cabană, Redland, 695.000 GBP

O casă cu două dormitoare pe Lower Redland Road, la aproximativ 2 km de centrul orașului. Proprietatea, care datează din perioada victoriană timpurie, a fost modernizată în întregime. Masoara 94 mp si are o gradina orientata spre sud. Disponibil prin Savills.

Casă de oraș, Clifton, 1,15 milioane de lire sterline

O casă de la mijlocul secolului al XIX-lea, clasată în clasamentul II, pe Gordon Road din Clifton. Proprietatea, care este dispusă pe cinci etaje, are cinci dormitoare plus un apartament autonom cu un dormitor la subsol. Casa masoara 249 mp si are o gradina orientata spre sud. Prin Savills.

Casa, Sneyd Park, 1,695 milioane de lire sterline

O casă independentă cu șase dormitoare pe Church Road, la aproximativ 3,5 km de centrul orașului. Imobilul, care este dispus pe patru etaje, are 413 mp suprafata locuibila. Există trei băi, o sală de cinema și două garaje. Disponibil prin Rupert Oliver Property Agents.

Sursa – www.ft.com