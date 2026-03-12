Calcul greșit la Casa Albă. Cum a subestimat Trump reacția Iranului și a declanșat o criză

Administrația Trump a subestimat grav reacția Iranului la un atac militar, declanșând o criză care a oprit transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz și a dus la explozia prețului petrolului. Înainte de conflict, consilierii președintelui au minimalizat riscurile, considerând că eventualele perturbări ale pieței energetice vor fi doar temporare.

Potrivit The New York Times, în perioada premergătoare atacului americano-israelian, oficialii de la Washington au ignorat avertismentele că Iranul ar putea recurge la un război economic. Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, iar acum regiunea este aproape complet blocată, scumpind deja benzina în Statele Unite.

O eroare de calcul cu efecte globale

Pe 18 februarie, cu puțin timp înainte de izbucnirea conflictului, secretarul pentru energie, Chris Wright, se arăta relaxat în privința impactului asupra piețelor. El a susținut că efectele loviturilor anterioare, din iunie anul trecut, au fost limitate. „Prețul petrolului a crescut puțin și apoi a revenit rapid”, afirma Wright într-un interviu. Alți consilieri au respins în discuții private ideea că Teheranul ar bloca rutele maritime esențiale.

Realitatea din ultimele zile a demonstrat amploarea erorii de calcul. Iranul a răspuns mult mai agresiv decât în timpul războiului de 12 zile din iunie anul trecut, lansând rachete și drone asupra bazelor americane, a unor orașe din statele arabe și a centrelor populate din Israel. Teheranul a amenințat direct că va ataca petrolierele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, punctul strategic prin care trebuie să treacă toate navele care ies din Golful Persic.

Administrația, prinsă nepregătită

În fața evoluțiilor rapide, oficialii americani au fost nevoiți să își ajusteze planurile din mers, de la evacuarea în grabă a unor ambasade până la elaborarea unor măsuri economice pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil. După o informare confidențială, senatorul democrat Christopher S. Murphy a afirmat că administrația nu are un plan clar pentru Strâmtoarea Ormuz și „nu știe cum să o redeschidă în siguranță”.

În interiorul administrației, unii oficiali sunt pesimiști, dar puțini își exprimă îngrijorările în fața președintelui, care descrie operațiunea drept un succes. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a insistat că exista „un plan solid”. „Perturbarea deliberată a pieței petrolului de către regimul iranian este temporară și necesară pentru câștigul pe termen lung reprezentat de eliminarea acestor teroriști și a amenințării pe care o reprezintă pentru America și pentru lume”, a declarat ea.

Reacția surprinzătoare a Pentagonului și frustrarea lui Trump

Secretarul de război Pete Hegseth a recunoscut că reacția dură a Iranului a surprins Pentagonul. „Nu pot spune că am anticipat exact acest tip de reacție, dar știam că este o posibilitate”, a declarat el, adăugând că acțiunile Teheranului demonstrează disperare. „Cred că este o demonstrație a disperării regimului.”

Președintele Trump și-a exprimat frustrarea față de situația din piața petrolului, cerând echipajelor petrolierelor „să arate puțin curaj” și să navigheze prin strâmtoare. Deși unii consilieri militari avertizaseră că Iranul va reacționa agresiv, alții erau convinși că eliminarea liderilor de la Teheran va aduce o conducere mai pragmatică. Președintele nu a vorbit public despre opțiuni precum escortarea navelor de către marina SUA decât la peste 48 de ore de la începutul conflictului. Situația a fost complicată de un mesaj publicat și apoi șters de secretarul energiei, Chris Wright, care anunța eronat că o escortă a avut deja loc.

Amenințarea unei crize petroliere

Tensiunile se intensifică pe măsură ce Iranul avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril. Pentru a preveni un șoc major, Statele Unite și Agenția Internațională pentru Energie pregătesc eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice ale statelor membre, la care se adaugă alte 172 de milioane de barili din rezerva SUA. Experții avertizează însă că această cantitate acoperă doar parțial fluxul blocat.

Cel puțin 14 nave comerciale au fost deja lovite, iar oficialii de la Teheran au transmis un mesaj clar. „Strâmtoarea Ormuz va fi fie o strâmtoare a păcii și prosperității pentru toți, fie o strâmtoare a înfrângerii și suferinței pentru cei care caută războiul”, a declarat Ali Larijani, un oficial de rang înalt din securitatea națională a Iranului. În acest timp, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul de război Pete Hegseth au prezentat public obiective mai limitate, care ar putea permite o ieșire rapidă din conflict. Fostul consilier Matthew Pottinger consideră însă că președintele ar putea prelungi ostilitățile. „În conferința de presă părea că ia în calcul o justificare pentru a continua lupta ceva mai mult, având în vedere că regimul iranian nu pare dispus să cedeze și încearcă încă să controleze Strâmtoarea Hormuz”, a spus Pottinger.

Sursa: Adevarul