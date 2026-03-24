Sistemele medicale actuale sunt nesustenabile și se îndreaptă spre colaps dacă nu se va acționa rapid. Acesta este avertismentul dur lansat de Dr. Ricardo Baptista Leite, CEO al HealthAI (o agenție globală pentru IA responsabilă în sănătate), care susține că inteligența artificială nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru a evita o criză majoră.

O revoluție pentru a evita colapsul

Viziunea este clară. „Oportunitatea este aici de a folosi această revoluție a inteligenței pentru a transforma complet asistența medicală, astfel încât să putem reduce povara bolilor și să ne asigurăm că cetățenii din Europa și din lume pot avea rezultate mai bune în materie de sănătate în viitor”, a declarat CEO-ul HealthAI. Fără o schimbare de paradigmă, viitorul sună sumbru. Avertismentul său este direct și fără echivoc.

„Dacă nu facem nimic, sistemele noastre de sănătate se vor prăbuși”, a spus el. „Nu sunt sustenabile. Oamenii devin din ce în ce mai bolnavi.”

Problema de fond este modelul reactiv al medicinei actuale, concentrat pe tratarea bolilor, nu pe prevenirea lor. Iar presiunea demografică agravează totul. „Vedem o populație care îmbătrânește și are multiple morbidități. Și deci, dacă nu schimbăm complet sistemul, nu vom putea avea resursele necesare pentru a ne asigura că toată lumea va avea acces la sănătatea de care are nevoie.”

Eficiență sau ineficiență eficientă?

La prima vedere, integrarea inteligenței artificiale pare soluția magică. Lucrurile stau însă puțin diferit. Doar adăugarea tehnologiei în fluxurile de lucru actuale nu va rezolva problemele sistemice. Ba chiar le-ar putea agrava. „Dacă integrezi IA în modelele noastre actuale de îngrijire, riști să devii foarte eficient în a fi ineficient”, explică Baptista Leite. am folosi o tehnologie avansată pentru a perpetua un model greșit.

Soluția propusă este o reorientare fundamentală către prevenție și îmbunătățirea stării generale de sănătate. Doar așa, spune el, se pot obține beneficiile reale ale AI în reducerea poverii bolilor și, implicit, a costurilor economice asociate (zile de concediu medical, productivitate pierdută).

De la diagnostic la birocrație

Dar unde anume poate ajuta AI, concret? Aplicațiile sunt deja numeroase și variate. „Chiar și în timpul COVID și al dezvoltării noilor vaccinuri, aproape fiecare companie folosea o formă de IA”, a precizat expertul. Lista este lungă și acoperă aproape întregul spectru medical.

„Vedem IA în cercetare și dezvoltare, diagnosticare, tehnologie imagistică – fiecare domeniu al imagisticii folosește acum o formă de IA – tratamente, robotică și intervenții chirurgicale”, a detaliat acesta. „Când ne gândim la asistenți virtuali – scribi virtuali care sprijină medicii în luarea deciziilor clinice – chiar și când vorbim despre aspectele non-clinice ale asistenței medicale în termeni de detectare a fraudelor, cereri financiare la asigurări, toate aceste domenii au potențialul de a se îmbunătăți în ceea ce privește rezultatele, fie că este vorba de economii de costuri, dar și de eficiență, în termeni de îmbunătățire a rezultatelor medicale.”

Birocrația care ucide inovația

V-ați gândit vreodată de ce tehnologii care pot salva vieți nu ajung pe piață? Nu de puține ori, răspunsul este birocrația. „Miliarde sunt investite în cercetare și dezvoltare, dar cine va plăti?”, a întrebat retoric Ricardo Baptista Leite, subliniind că sistemele de sănătate și asiguratorii trebuie să facă un pas în față.

El a oferit un exemplu șocant. „Am întâlnit o companie care avea o tehnologie imagistică uimitoare pentru a detecta cancerul de sân. Avea capacitatea de a detecta imagini cu câțiva ani mai devreme decât ochiul uman. Și deci, vorbim despre salvarea de vieți aici.”

O poveste care spune totul.

„Compania a dat faliment, iar motivul a fost că autoritatea de reglementare guvernamentală de la acea vreme, responsabilă pentru rambursarea tehnologiei, le-a spus că le va lua șapte ani pentru a evalua tehnologia înainte de a putea lua în considerare rambursarea.” Cert e că nu e suficient să ai o idee genială. „Nu este vorba doar despre tehnologie, ci despre a te asigura că alegi tehnologia care poate transforma sistemul, dar și despre crearea unui model în care aceasta poate fi scalată, iar rambursarea și evaluarea tehnologiei medicale sunt critice în acest aspect.”

Medicii se tem de răspundere

Si, până la urmă, mai există un obstacol major: factorul uman. Încrederea este esențială, atât din partea pacienților, cât și a medicilor. Iar ezitarea vine, surprinzător, mai ales din partea profesioniștilor.

„Acolo unde există ezitare în adoptarea inteligenței artificiale, aproape constant, profesioniștii din domeniul sănătății sunt cei care nu adoptă tehnologia, fie din lipsă de încredere – nu înțeleg tehnologia și, asa ca, nu au încredere în instrumentele de suport pentru decizii clinice – fie pentru că se tem de răspunderea juridică”, a explicat Baptista Leite. În majoritatea țărilor, medicul este cel răspunzător legal pentru orice eroare, ceea ce creează o reticență firească.

Soluția stă într-un cadru de reglementare clar, care să genereze încredere. „Acesta este o piață în care tehnologia nu se va extinde dacă nu avem încredere în ea. Singura modalitate de a avea încredere în tehnologie, în special pentru cetățeni și profesioniștii din domeniul sănătății, este dacă ai un mediu de reglementare adecvat, o guvernanță adecvată.”