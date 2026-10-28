Clientul Altex poate primi dublul diferenței de preț dacă dovedește că același produs costa mai puțin la un concurent eligibil în ziua cumpărării. Plata nu este automată: regulamentul Altex cere depunerea unei cereri în cel mult 7 zile calendaristice și dovezi că oferta mai ieftină a rămas valabilă cel puțin 24 de ore.

Conducerea Altex spune că urmărește prețurile concurenței, dar nu le poate modifica instantaneu pe cele proprii. Directorul comercial Edvin Abdulachim a spus că, de Black Friday 2025, foarte puțini clienți au găsit la concurenți produse cu prețuri mai mici.

Ce prețuri pot fi comparate

Promisiunea se aplică persoanelor fizice care cumpără pentru uz personal. Produsele din Marketplace sunt excluse. Potrivit regulamentului campaniei, produsul comparat trebuie să aibă aceeași marcă, același model, aceleași caracteristici și aceeași culoare.

Contează prețul din ziua cumpărării, după reduceri și cupoane, cu livrarea inclusă. O asigurare sau o garanție suplimentară nu intră în prețul comparat. Condițiile de plată în rate, livrare și garanție trebuie să fie comparabile. Pentru un magazin fizic, concurentul trebuie să fie în același oraș; pentru o ofertă online, comerciantul trebuie să fie eligibil și să aibă produsul în stoc.

Altex promite de două ori diferența dintre prețul plătit și cel eligibil al concurentului. Dacă diferența este de 100 de lei, suma rezultată din această regulă este de 200 de lei. Un preț mai mic afișat pentru alt model sau pentru un produs fără stoc nu dă dreptul la plată.

Când se trimit cererea și dovezile

Termenul cererii este de 7 zile calendaristice de la cumpărare. Pentru comenzile online, regulamentul cere și trimiterea primei dovezi a prețului mai mic în 48 de ore de la confirmarea comenzii. Clientul trebuie apoi să arate că prețul și stocul concurentului s-au menținut cel puțin 24 de ore.

Cumpărătorul păstrează bonul sau factura și dovada plății.

Salvează oferta concurentului, cu prețul, produsul și data la care a găsit-o, apoi păstrează dovada că oferta și stocul au rămas valabile după 24 de ore.

Înregistrează cererea din contul de client Altex, pe site sau în aplicație, înainte de expirarea celor 7 zile.

Altex comunică rezultatul în cel mult 5 zile lucrătoare. Dacă solicită acte suplimentare, clientul are 3 zile lucrătoare să le trimită, iar verificarea se poate prelungi cu 3 zile lucrătoare. La aprobarea cererii, clientul poate alege un voucher, numerar la casierie dacă a plătit numerar sau restituirea pe cardul folosit la plată. Voucherul este valabil 12 luni. Pentru cumpărăturile în rate, restituirea nu schimbă ratele datorate finanțatorului.

Ce se întâmplă dacă Altex refuză cererea

Clientul poate contesta răspunsul prin formularul Altex. Dacă apreciază că oferta a fost prezentată înșelător sau că regulamentul nu a fost respectat, poate depune și o reclamație online la ANPC. Pentru aceasta, contul de pe platforma ANPC trebuie aprobat, iar reclamația poate fi însoțită de bon, dovezile ofertei, cererea trimisă comerciantului și răspunsul primit.