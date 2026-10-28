Bursa socială din fonduri europene continuă în anul universitar 2026-2027, dar studenții care au primit-o anul trecut trebuie să intre într-o nouă selecție. Bursa nu se prelungește automat. UEFISCDI estimează peste 36.000 de beneficiari, potrivit anunțului din 28 octombrie 2026.

Ordinul Ministerului Educației nr. 5.732/2026 stabilește bursa socială minimă la 925 de lei pe lună pentru 2026-2027. Este un prag minim, nu o sumă identică garantată de fiecare universitate. Pentru anul universitar 2025-2026, minimul era tot 925 de lei.

Cine intră în noua selecție

Regulile acestui proiect cer ca studentul să aibă între 18 și 29 de ani la înscriere, să studieze la licență sau masterat, cu prezență la cursuri, pe un loc plătit de stat. Universitatea trebuie să fie una civilă, de stat, selectată pentru proiect. Selecția privește studenții din medii sau grupuri dezavantajate, inclusiv pe cei care au primit bursa în anul anterior.

Proiectul nu trebuie confundat cu toate bursele sociale ale universităților. Regulile generale permit acordarea bursei până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în condițiile stabilite pentru acea bursă. Limita de 29 de ani privește proiectul anunțat acum.

Unde apare termenul pentru cerere

Fiecare universitate își anunță termenul și actele cerute. Potrivit regulilor pentru bursele studențești, în forma valabilă din 3 martie 2026, anunțul pentru depunerea cererilor trebuie afișat pe site-ul și la avizierul universității cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de termenul-limită.

Cererea este însoțită de declarația privind veniturile nete permanente din ultimele 12 luni și de acordul pentru prelucrarea datelor personale. În funcție de situația studentului, universitatea poate cere și acte care dovedesc situația familială sau medicală. Lista exactă și modul de contestare a unei respingeri apar în regulile universității.

Pentru lunile acoperite de proiect, bursa se plătește integral chiar dacă o lună are mai puține zile de curs, arată UEFISCDI. Numărul lunilor de plată și data primei virări pentru 2026-2027 nu au fost anunțate.

Studentul verifică anunțul de pe site-ul sau de la avizierul universității și confirmă că aceasta participă la proiect.

Pregătește cererea și actele cerute pentru situația sa.

Depune dosarul până la termenul stabilit de universitate, chiar dacă a primit bursa anul trecut.