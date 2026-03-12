China accelerează cursa tehnologică: Planul care alocă peste 7% anual pentru AI

Parlamentul Chinei a aprobat un nou plan cincinal ambițios, menit să accelereze dezvoltarea tehnologiilor cheie și să reducă dependența țării de importuri. Miza principală este dominația în sectoare precum semiconductorii și inteligența artificială, domenii în care competiția cu Statele Unite este tot mai acerbă.

Planul pentru perioada 2026-2030 a fost adoptat joi la sesiunea de închidere a reuniunii legislative anuale, relatează Economica. Potrivit documentului, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare vor continua să crească cu peste 7% în fiecare an. Guvernul de la Beijing își propune ca ponderea economiei digitale în producția economică totală să ajungă la 12,5% până în 2030, o creștere de la 10,5% înregistrată în ultimii ani.

Tehnologiile strategice care primesc prioritate

Noul plan cincinal, considerat cel mai important program de politică economică al guvernului chinez, specifică clar industriile care vor beneficia de sprijin special. Pe lângă semiconductori și inteligența artificială, sunt prioritizate sectoare ca robotica și biotehnologia, în cadrul eforturilor Chinei de a-și consolida capacitățile tehnologice.

Documentul evidențiază și o serie de tehnologii strategice pe termen lung. Printre acestea se numără fuziunea nucleară, tehnologiile cuantice și călătoriile în spațiu. Un domeniu de interes deosebit îl reprezintă așa-numitele interfețe creier-computer, care sunt destinate să permită transmiterea directă a semnalelor de la creier către mașini sau computere.

Răspuns la presiunile interne și externe

Decizia Beijingului de a pompa fonduri în tehnologie nu este una izolată. De mai mulți ani, China încearcă să își reducă dependența de tehnologia străină, o strategie accelerată de restricțiile la export impuse de Statele Unite. Concurența dintre cele două superputeri este în plină expansiune, în special în domeniile AI și al producției de semiconductori.

Pe plan intern, planul cincinal abordează și probleme structurale. Acesta prevede obiective clare pentru stimularea consumului și îmbunătățirea calității vieții. Măsurile vin ca un răspuns la provocări precum îmbătrânirea populației și o cerere internă mai slabă, care au pus presiune pe economie.

Avertismentul economiștilor: Risc de supracapacitate

Observatorii internaționali văd programul în primul rând ca pe o continuare a politicii industriale anterioare a Chinei. Totuși, unii economiști lansează un avertisment. Aceștia consideră că un sprijin guvernamental atât de puternic ar putea duce la o nouă supracapacitate de producție în anumite sectoare.

O astfel de evoluție ar putea intensifica concurența pe piețele globale. Mai mult, ar putea alimenta noi conflicte comerciale între China și partenerii săi economici. Congresul Național al Poporului, parlamentul care a aprobat planul, se întrunește o dată pe an la Beijing. Cei aproape 2.800 de delegați nu sunt aleși în mod liber, iar deciziile politice sunt, de obicei, convenite în prealabil în cadrul Partidului Comunist.