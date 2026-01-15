Economia Regatului Unit a avansat cu 0,3% în noiembrie, o cifră peste așteptările analiștilor, care estimau o creștere de doar 0,1%. Potrivit Oficiului Național de Statistică (ONS), avansul a fost susținut de revenirea producției de automobile și de un impuls în sectorul serviciilor, fiind determinat în principal de o creștere a producției industriale.

Motoarele creșterii economice

Reluarea producției la fabricile Jaguar Land Rover (JLR), afectate anterior de un atac cibernetic, a fost un factor cheie al performanței. Revenirea JLR a generat o creștere de 25,5% a producției de autovehicule în noiembrie. Producătorul fusese nevoit să oprească activitatea în fabricile din Marea Britanie pe parcursul lunii septembrie, reluând-o treptat din octombrie. Sectorul serviciilor a contribuit la creștere, fiind stimulat de activități precum contabilitatea și consultanța fiscală, în perioada premergătoare prezentării Bugetului de stat pe 26 noiembrie. ONS a notat că firmele din construcții, producție și servicii au indicat în noiembrie că așteptau rezultatul Bugetului de toamnă pentru a lua decizii.

Perspectivele analiștilor sunt împărțite

Interpretările analiștilor economici privind aceste date sunt împărțite. Yael Selfin, economist-șef la KPMG UK, consideră că cifrele indică o accelerare a activității economice, în pofida incertitudinii premergătoare Bugetului. „În ciuda sentimentului relativ temperat al consumatorilor de până acum și a scăderii producției în serviciile orientate către consumatori în noiembrie, există câteva semne timide de redresare a cheltuielilor gospodăriilor”, a spus ea. „Cu cea mai mare parte a incertitudinii depășită de companii, ne așteptăm ca ritmul de creștere să continue în lunile următoare.” O opinie similară are Suren Thiru, director economic la Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor, care a descris cifrele din noiembrie ca fiind „neașteptat de optimiste”, sugerând că majoritatea sectoarelor „au ignorat aparent incertitudinea pre-Buget”. „Creșterea din noiembrie înseamnă că este inevitabil ca economia Regatului Unit să fi crescut modest pe parcursul ultimului trimestru al anului 2025, relaxarea incertitudinii post-Buget susținând probabil creșterea în decembrie, în ciuda faptului că ‘super gripa’ a perturbat activitatea în sectoare precum educația”, a adăugat el.

Prudență în interpretarea datelor

Există însă și opinii care îndeamnă la prudență. Ruth Gregory, economist-șef adjunct la Capital Economics, atribuie scăderea de 1,3% din sectorul construcțiilor „vremii neobișnuit de umede”, anticipând o posibilă revenire în decembrie. ONS a confirmat că acest sector a suferit „cea mai mare scădere pe trei luni din ultimii aproape trei ani”. Gregory a mai precizat că majorarea producției din servicii „nu a făcut altceva decât să inverseze declinurile mari din ultimele luni”. „Așadar, credem că forța din noiembrie este mai degrabă o revenire decât un semn că economia este fundamental mai puternică decât am crezut”, a concluzionat ea. Oficiul de Statistică a reamintit că datele lunare ale PIB-ului sunt mai volatile, cele agregate pe trei luni oferind o imagine mai clară. Pe această bază, în cele trei luni până în noiembrie, economia a înregistrat un avans de 0,1% față de trimestrul anterior.

Implicații pentru politica monetară și reacții politice

Noile date economice ar putea avea un impact asupra deciziilor viitoare ale Băncii Angliei. Sanjay Raja, economist-șef pentru Marea Britanie la Deutsche Bank, consideră că aceste cifre ar trebui să „ridice ștacheta” pentru o reducere a ratei dobânzii în februarie. „Având în vedere că economia se află acum pe o bază mai solidă decât se aștepta, impulsul de a accelera reducerile de dobândă este probabil mai mic”, a explicat el. Din partea guvernului, un purtător de cuvânt al Trezoreriei a afirmat că executivul face ca economia „să funcționeze pentru oamenii muncii” prin „inversarea anilor de subinvestiții” în infrastructură și prin reforma urbanistică. Acesta a adăugat că se lucrează la reducerea facturilor și a inflației, recunoscând că lupta cu scumpirile nu s-a încheiat. Reacția opoziției a venit de la cancelarul din umbră, Mel Stride, care a susținut că cifrele demonstrează o creștere economică „încă în stagnare”. „Cancelarul a promis creșterea ca misiune numărul unu, dar eșecul de a controla facturile la ajutoare sociale – și, în schimb, majorarea taxelor – reprezintă o povară grea pentru afaceri și economie”, a spus Stride.