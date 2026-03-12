Doi morți și 12 bolnavi de listerioză în Franța după consumul de mezeluri

O alertă sanitară a lovit Franța, unde doi oameni au murit și alți 12 s-au îmbolnăvit de listerioză. Focarul a fost legat de consumul unor mezeluri contaminate provenite de la o firmă din sudul țării, care a fost obligată să își suspende activitatea și să retragă toate produsele de pe piață.

Cele 12 cazuri de listerioză au fost identificate în perioada septembrie 2025 – ianuarie 2026, șapte dintre ele fiind înregistrate doar în luna ianuarie. Potrivit Stirileprotv, vârsta medie a pacienților este de 81 de ani. Doi pacienți cu vârste de peste 75 de ani și care „prezentau comorbidităţi” au decedat, au anunțat joi miniștrii francezi ai Agriculturii și Sănătății.

Ancheta care a identificat sursa focarului

Investigațiile autorităților au indicat rapid o posibilă sursă a contaminării. Anchetele alimentare și de trasabilitate realizate de serviciile statului „au condus pe 24 februarie la suspectarea produselor puse pe piaţă de firma Drôme Ardeche Tradition”, a precizat ministerul într-un comunicat.

După prelevarea de mostre, analizele de laborator au confirmat bănuielile. Acestea „au permis, pe 10 martie, confirmarea, la unul dintre produsele acestei firme, a prezenţei unei tulpini a bacteriei genetic similare cu cele identificate la persoanele bolnave”. Oficialii au adăugat că acest rezultat „confirmă legătura dintre aceste cazuri şi consumarea unor produse ale companiei”.

Măsuri drastice și retragerea produselor de la raft

Ca urmare a confirmării, autoritățile au acționat imediat pentru a opri răspândirea bacteriei. „Un ordin privind suspendarea activităţii a fost emis”, au transmis miniștrii Agriculturii și Sănătății. În paralel, compania vizată „a procedat la retragerea şi la rechemarea tuturor produselor fabricate”, ”sub supravegherea serviciilor statului”.

Produsele suspecte includ „caillettes” (un tip de pateu), pateu în crustă și diverse mezeluri fierte. Acestea au fost comercializate în perioada 17 ianuarie – 28 februarie sub mărcile „Drôme salaisons”, „Jules Courtial” sau fără un brand specific. Autoritățile au emis un avertisment clar pentru populație, subliniind că persoanele care dețin astfel de produse „nu trebuie să le consume”.

Ce este listerioza și cât de periculoasă este

Listerioza este o infecție provocată de bacteria Listeria monocytogenes și reprezintă a doua cauză de mortalitate prin intoxicație alimentară în Franța. Această boală provoacă anual câteva zeci de decese în țară, fiind deosebit de periculoasă pentru persoanele în vârstă, femeile însărcinate și cele cu un sistem imunitar slăbit.