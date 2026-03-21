Un juriu federal din San Francisco a dat vineri verdictul: Elon Musk este vinovat de fraudă în legătură cu preluarea Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în 2022. Procesul, urmărit cu sufletul la gură, s-a axat pe acuzațiile că miliardarul a încercat să scadă artificial prețul acțiunilor pentru a renegocia afacerea sau chiar pentru a renunța la ea.

Declarațiile despre boți, în centrul procesului

La baza procesului au stat declarațiile făcute de Musk după ce a acceptat, în aprilie 2022, să cumpere compania. Acționarii au susținut că acesta a pus la îndoială, în mod repetat, numărul de conturi false și de tip spam, sugerând că ar putea fi vorba de 20% sau chiar mai mult. Cifra contrasta puternic cu estimarea de aproximativ 5% raportată oficial de Twitter la acea vreme. Până la urmă, cum a argumentat avocatul acționarilor, Mark Molumphy, în pledoaria finală, impactul a fost direct: „A discreditat compania. A discreditat conducerea. Și a prăbușit acțiunile”.

Apărarea lui Musk: Îngrijorări legitime

Dar care a fost, de fapt, miza apărării? Avocatul lui Musk, Michael Lifrak, a susținut că îngrijorările clientului său erau pe bune și perfect legitime. El a declarat în fața juriului: „Îngrijorarea privind boții era reală, iar faptul că a vorbit public despre această problemă nu înseamnă că a comis sau a intenționat să comită o fraudă”.

Investitorii cer despăgubiri

Procesul civil a început pe 2 martie. A fost intentat de investitori care susțin că au fost forțați să vândă acțiuni Twitter la prețuri mult mai mici tocmai din cauza declarațiilor făcute de Musk. Perioada vizată este 13 mai – 4 octombrie 2022.

Despăgubirile nu au fost încă stabilite.

Acestea vor fi decise într-o etapă ulterioară a procesului.

Un istoric bogat în dispute legale

Și totuși, în ciuda acestui conflict, Musk a finalizat tranzacția în octombrie 2022, redenumind platforma în X. Ulterior, compania a fost integrată în SpaceX. Nu e prima dată când Musk se confruntă cu investitorii în instanță (un obicei deja, am putea spune). De exemplu, în 2023, a câștigat un proces în care era acuzat că a indus în eroare acționarii Tesla cu faimoasa declarație din 2018 despre „finanțarea asigurată”, iar în 2025 a ieșit victorios dintr-un litigiu în Delaware legat de pachetul său salarial. Separat, miliardarul poartă discuții pentru o înțelegere într-un alt proces, de data aceasta cu autoritatea de reglementare a pieței de capital din SUA (U.S. Securities and Exchange Commission), care îl acuză că a întârziat să dezvăluie achizițiile inițiale de acțiuni Twitter. În februarie, SpaceX a preluat compania de inteligență artificială xAI, care includea și X, într-o tranzacție ce a creat una dintre cele mai valoroase companii private din lume, evaluată la aproximativ 1.250 de miliarde de dolari.