Guvernul elvețian a aprobat vineri un program de înzestrare militară de 3,4 miliarde de franci (aproximativ 3,5 miliarde de euro) pentru anul 2026. Decizia vine pe fondul deteriorării climatului de securitate din Europa, o consecință directă a conflictului din Ucraina, forțând chiar și un stat tradițional neutru să își reconsidere strategia de apărare.

Prioritate – apărarea aeriană

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei constituie o ruptură de securitate în Europa”, a transmis Cancelaria Federală, subliniind că efectele sunt resimțite și de Elveția. Autoritățile de la Berna consideră că armata elvețiană trebuie „reorientată mai ferm spre apărare”. Iar capacitatea de a face față „celor mai probabile amenințări – atacuri la distanță și conflicte hibride – trebuie consolidată”.

Cea mai mare parte a fondurilor merge, așadar, către întărirea apărării antiaeriene. Programul prevede achiziția sistemelor germane IRIS-T SLM, pentru care sunt alocate aproximativ 1 miliard de franci. Acestea vor permite extinderea ariei de protecție și securizarea unor infrastructuri critice suplimentare. Guvernul a precizat că accentul este pus pe „contracararea amenințărilor din aer”, în special în spațiul aerian de joasă și medie altitudine.

Protecție sporită împotriva dronelor

Dar nu-i vorba doar de rachete. Aproximativ 70 de milioane de franci sunt alocate pentru protecția împotriva mini-dronelor, o amenințare tot mai prezentă în conflictele moderne. Măsura vizează atât siguranța militarilor, cât și pe cea a populației civile și a infrastructurilor critice.

Și ce faci fără ochi buni pe cer? În paralel, autoritățile vor moderniza sistemele radar. Aici intră înlocuirea radarului tactic TAFLIR, considerat învechit, cu un sistem semi-mobil de rază medie, o investiție de circa 150 de milioane de franci.

Programul include și investiții de peste 130 de milioane de franci în domeniul cibernetic și al războiului electronic. Executivul vrea să întărească rețelele de comunicații și să extindă utilizarea rețelelor civile de date în scopuri militare.

Avioane F-35 și adăposturi subterane

Pe lângă programul principal, guvernul mai cere Parlamentului federal încă 394 de milioane de franci. Suma ar acoperi costurile legate de achiziția a aproximativ 30 de avioane de luptă F-35A.

Pentru programul imobiliar militar sunt alocate alte 562 de milioane de franci. Printre proiecte se numără modernizarea unor instalații subterane pentru adăpostirea aeronavelor (o mișcare strategică importantă), lucrări de reducere a zgomotului în jurul bazelor aeriene și reabilitarea unor facilități de instruire.

Un buget militar în creștere treptată

Până la urmă, cum se traduc toate aceste sume în imaginea de ansamblu? Elveția alocă în prezent aproximativ 0,7% din PIB pentru apărare.

Obiectivul este să se ajungă la 1% până în 2032.

Mișcarea Elveției vine într-un moment în care și statele NATO și-au majorat bugetele de apărare, presate de angajamentele din alianță și de Statele Unite să atingă niveluri mai ridicate de finanțare.