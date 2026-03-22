O explozie puternică a zguduit districtul Fatih din Istanbul, ducând la prăbușirea completă a două clădiri. Trei persoane au fost deja scoase de sub dărâmături și transportate de urgență la spital, în timp ce operațiunile de salvare sunt în plină desfășurare pentru găsirea altor două victime.

Explozie la prânz în Fatih

Incidentul a avut loc pe strada Ebe din cartierul Ayvansaray. Primele date indică drept cauză o explozie provocată de o scurgere de gaze naturale. Totul s-a întâmplat în jurul orei 12:00, când deflagrația a fost suficient de puternică pentru a dărâma două imobile adiacente.

Inițial, motivele prăbușirii erau considerate necunoscute, dar informațiile ulterioare au conturat ipoteza unei acumulări de gaze. E drept că astfel de incidente nu sunt o raritate în zonele urbane dense.

Bilanțul oficial: trei răniți, doi căutați

Dar care este, pe bune, situația victimelor? Biroul Guvernatorului Istanbulului, Davut Gul, a confirmat că cinci persoane au fost surprinse sub dărâmături în momentul colapsului. Într-un comunicat de presă, biroul guvernatorului a oferit detalii complete despre intervenție și bilanțul provizoriu.

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbuşit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început. Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, se arată în comunicat.

Căutările continuă.

Autoritățile, la fața locului

Și mobilizarea a fost pe măsură. La fața locului au fost trimise imediat numeroase echipe de intervenție, inclusiv de la AFAD, pompieri și personal medical, care lucrează contra cronometru pentru a-i găsi pe cei doi dispăruți.

Informațiile despre evoluția situației au ajuns rapid și la cel mai înalt nivel. Ministrul de Interne, Mustafa Çiftçi, a fost informat direct de către guvernatorul Davut Gül despre stadiul operațiunilor de salvare, confirmându-se că eforturile se concentrează acum pe găsirea celor două persoane încă prinse sub ruine.