Finlanda a introdus noi directive militare radicale în urma invaziei Rusiei în Ucraina, permițând rezerviștilor mobilizați să-și aducă la unitate propriile arme de foc, drone și chiar dispozitive GPS. Această măsură extinde serios instrucțiunile anterioare, care se limitau la îmbrăcăminte și echipament de bază. O schimbare majoră de strategie pentru una dintre cele mai puternice armate din NATO.

Veniți cu armele de acasă

Forțele de Apărare Finlandeze au confirmat oficial că rezerviștii pot lua cu ei echipamente aflate în proprietate privată atunci când se prezintă la datorie. fireste, utilizarea acestora va fi evaluată la sosire de către cadrele militare. Logica din spatele deciziei este una pragmatică.

„Vrem să permitem aducerea propriilor arme, dacă cineva deține o armă adecvată pentru uz militar. În acest fel, toate resursele ar fi disponibile într-o eventuală situație de urgență”, au declarat oficialii armatei.

Până acum, instrucțiunile de mobilizare se refereau în principal la lucruri precum îmbrăcăminte, articole de igienă și echipament de bază pentru camping. Acum, discuția este despre armament.

O națiune înarmată

Această decizie nu vine din neant. Finlanda, o țară cu 5,5 milioane de locuitori, are una dintre cele mai ridicate rate de deținere de arme de foc de către civili din lume. În total, există aproximativ 1,5 milioane de arme de foc autorizate, majoritatea fiind puști de vânătoare. Statistic, aproximativ unul din trei adulți deține o armă.

Dar de ce ar avea nevoie armata de armele civililor, dacă depozitele sunt pline? Răspunsul oficialilor este direct.

„În depozitele militare există suficiente arme și muniție pentru eventualitatea unui război, dar dacă rezerviștii își aduc și propriile arme personale în unități, atunci toate resursele naționale de armament vor fi disponibile în cazul unei amenințări reale”, au precizat surse militare.

se vrea folosirea absolut a tot ce se poate pentru apărarea națională.

O forță de un milion de oameni

Și cifrele apărării finlandeze sunt impresionante. Sistemul se bazează pe recrutare (obligatorie pentru bărbați, voluntară pentru femei) și pe o forță de rezervă masivă. În timp de război, armata poate mobiliza 280.000 de soldați în doar câteva săptămâni.

Această forță este susținută de o rezervă de aproximativ 870.000 de persoane, care se estimează că va crește la circa un milion până în 2030, după o majorare a limitei superioare de vârstă pentru rezerviști. Conducerea armatei încurajează inițiativa personală a acestora.

„Achizițiile de echipament de către rezerviști sunt un lucru pozitiv Forțelor de Apărare, deoarece pot consolida capacitățile unui rezervist și pot sprijini menținerea competențelor”, au adăugat oficialii, menționând că aducerea echipamentului personal rămâne, e drept, o acțiune voluntară.

Contextul rusesc schimbă totul

Dar cum s-a ajuns aici? Totul este legat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Autoritățile de la Helsinki au luat măsuri rapide pentru a consolida granița de 1.300 de kilometri pe care o împart cu vecinul de la est. Războiul a determinat Finlanda să renunțe la politica sa de neutralitate de lungă durată și să adere la NATO, schimbând complet paradigma de securitate a regiunii.