Fost emisar al lui Trump: Putin se teme că va sfârși executat ca ultimul țar al Rusiei

Vladimir Putin se teme că ar putea avea soarta ultimului țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, care a fost executat după ce a fost forțat să abdice. Această teamă îl determină să blocheze orice armistițiu în Ucraina, susține Keith Kellogg, fostul emisar special al lui Donald Trump pentru Ucraina.

Într-un interviu acordat postului japonez NHK, Kellogg a afirmat că liderul de la Kremlin este principalul obstacol în calea păcii, nu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit publicației Adevărul, declarațiile au fost făcute miercuri, în marja conferinței Tokyo Conference 2026, organizată de think-tank-ul Genron NPO. Fostul oficial american a participat la negocierile dintre Rusia și Ucraina până în luna decembrie.

„Un alt Nicolae al II-lea”: Teama care blochează pacea

Fostul emisar american consideră că temerile lui Putin sunt profund legate de propriul său destin politic și de locul său în istorie. Kellogg a făcut o paralelă directă între situația actuală a liderului de la Kremlin și sfârșitul tragic al monarhiei ruse. El a amintit că țarul Nicolae al II-lea a fost împușcat împreună cu întreaga sa familie după ce a fost forțat să renunțe la tron.

„Putin este îngrijorat că ar putea deveni un alt Nicolae al II-lea”, a declarat Kellogg. Această frică de a pierde puterea și de a fi tras la răspundere într-un mod similar ar fi motivul pentru care președintele rus refuză să oprească războiul.

Condițiile pentru armistițiu și prețul războiului

Keith Kellogg a explicat că un armistițiu ar putea fi obținut chiar și „astăzi”, dacă ambele părți ar fi de acord să înghețe actuala linie a frontului. Principalul obstacol rămâne însă poziția Moscovei. Rusia continuă să ceară retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunea Donbas, o condiție pe care Kievul o respinge categoric.

Fostul oficial a subliniat că, pentru a se ajunge la pace, Putin trebuie să accepte o nouă realitate pe câmpul de luptă. „Pentru un armistițiu, Putin trebuie să fie de acord că nu va mai obține alte teritorii”, a spus Kellogg. El a adăugat că liderul rus trebuie să înțeleagă că nu mai are nimic de câștigat din continuarea conflictului.

În același timp, costurile războiului pentru Rusia sunt uriașe. Kellogg a menționat că sancțiunile occidentale „lovesc puternic” economia rusă. Pierderile militare ale Moscovei ar putea atinge cifre dramatice, estimate la 1,2 – 1,4 milioane de soldați morți și răniți.

Sursa: Adevarul