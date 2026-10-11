La cursul de 5,3414 lei pentru un euro din 9 octombrie 2026, o rată de 500 de euro înseamnă 2.671 lei, iar o chirie de 400 de euro, 2.137 lei. Sumele sunt mai mari decât cu o lună sau cu un an în urmă. Conversiile folosesc cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR), înaintea comisioanelor și marjelor de schimb.

Cursul BNR de azi

Pentru 9 octombrie 2026, cursurile de referință sunt de 4,7612 lei pentru un dolar american, 6,3029 lei pentru o liră sterlină și 5,7280 lei pentru un franc elvețian.

Un zlot polonez este cotat la 1,2203 lei, iar un leu moldovenesc la 0,2668 lei. Pentru moneda maghiară, unitatea publicată este diferită: 100 de forinți reprezintă 1,4642 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE, publicată de Eurostat, un euro era 5,3406 lei la 9 octombrie 2026, în scădere cu 0,0028 lei, respectiv 0,05%, față de 5,3434 lei la 8 octombrie. Această serie este folosită pentru comparațiile istorice, separat de cursul BNR utilizat la conversiile zilei.

Comparațiile pentru un euro din seria zilnică a cursurilor BCE arată astfel:

Față de 2 octombrie 2026, cu 7 zile înainte: scădere de 0,0082 lei, respectiv 0,15%, de la 5,3488 lei.

Față de 9 septembrie 2026, cu 30 de zile înainte: creștere de 0,0860 lei, respectiv 1,64%, de la 5,2546 lei.

În intervalul de 12 luni, seria zilnică a cursurilor BCE a înregistrat pentru un euro un minim de 5,0823 lei la 23 octombrie 2025 și un maxim de 5,3528 lei la 7 octombrie 2026. Distanța dintre cele două valori este de 0,2705 lei.

Mediile pentru un euro din seria zilnică a cursurilor BCE au crescut succesiv: 5,2372 lei în iulie 2026, 5,2493 lei în august și 5,2633 lei în septembrie. Calculul include toate ședințele fiecărei luni, nu doar începutul și sfârșitul acesteia.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

La cursul de referință din 9 octombrie 2026, 100 de euro înseamnă 534,14 lei. Exemplele și comparațiile sunt prezentate de financiarul.ro. Comparațiile la 30 de zile se raportează la 9 septembrie 2026, iar cele anuale la 9 octombrie 2025; echivalentele istorice folosesc seria zilnică a cursurilor BCE.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.671 lei. Pentru aceeași rată, echivalentul era 2.627 lei cu o lună înainte și 2.547 lei cu un an înainte. Diferențele calculate sunt de 43 lei pe lună față de septembrie, echivalentul a 521 lei pe an, și de 123 lei pe lună față de octombrie 2025, echivalentul a 1.481 lei pe an.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.137 lei, față de 2.102 lei cu o lună înainte și 2.038 lei cu un an înainte. Pentru chiriaș, diferența este de 35 lei lunar, respectiv 417 lei anual, față de septembrie. Comparativ cu octombrie 2025, creșterea este de 99 lei lunar, respectiv 1.185 lei anual.

Un salariu de 3.000 de euro are un echivalent de 16.024 lei. Aceeași sumă în euro reprezenta 15.764 lei cu o lună înainte și 15.284 lei cu un an înainte. Diferența este de 260 lei lunar, respectiv 3.125 lei anual, față de septembrie, și de 741 lei lunar, respectiv 8.888 lei anual, față de octombrie 2025.

Pentru cumpărarea a 1.000 de euro, echivalentul este 5.341 lei. Cu o lună înainte, aceeași sumă reprezenta 5.255 lei, iar cu un an înainte, 5.095 lei. Diferențele calculate sunt de 87 lei, respectiv 247 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.012 lei. Același buget în euro însemna 7.882 lei cu o lună înainte și 7.642 lei cu un an înainte, ceea ce înseamnă un plus de 130 lei, respectiv 370 lei.

Acestea sunt calcule orientative pentru buget: suma în euro rămâne constantă, iar diferențele anuale pentru rată, chirie și salariu presupun menținerea aceluiași curs timp de douăsprezece luni.

Dolarul, lira și francul

În seria zilnică a cursurilor BCE, dolarul american era 4,7658 lei la 9 octombrie 2026, cu 0,0111 lei, respectiv 0,23%, sub ședința precedentă. Comparativ cu 2 octombrie, când era 4,7651 lei în aceeași serie, creșterea este de 0,0007 lei, respectiv 0,01%.

Pentru un dolar, seria zilnică a cursurilor BCE indică 4,5096 lei la 9 septembrie 2026, 4,5786 lei la 10 iulie 2026 și 4,3876 lei la 9 octombrie 2025. Creșterile până la ultima cotație sunt, în aceeași ordine, de 0,2562 lei (5,68%), 0,1872 lei (4,09%) și 0,3782 lei (8,62%).

Minimul dolarului din ultimele 12 luni în seria zilnică a cursurilor BCE a fost de 4,2563 lei la 28 ianuarie 2026, iar maximul de 4,7891 lei la 7 octombrie 2026. Distanța este de 0,5328 lei.

Lira sterlină era 6,3006 lei la 9 octombrie 2026 în seria zilnică a cursurilor BCE, după o scădere zilnică de 0,0082 lei (0,13%). Față de 6,2903 lei la 2 octombrie, avansul este de 0,0103 lei (0,16%).

Pentru o liră, seria zilnică a cursurilor BCE consemnează 6,1173 lei la 9 septembrie 2026, 6,1456 lei la 10 iulie 2026 și 5,8672 lei la 9 octombrie 2025. Diferențele până la ultima cotație sunt de 0,1833 lei (3,00%), 0,1550 lei (2,52%) și 0,4334 lei (7,39%).

Francul elvețian a ajuns la 5,7346 lei la 9 octombrie 2026 în seria zilnică a cursurilor BCE, în creștere zilnică de 0,0050 lei (0,09%). Față de 5,7644 lei la 2 octombrie, moneda a scăzut cu 0,0298 lei (0,52%).

Pentru un franc, seria zilnică a cursurilor BCE indică 5,5876 lei la 9 septembrie 2026, 5,6742 lei la 10 iulie 2026 și 5,4727 lei la 9 octombrie 2025. Creșterile sunt de 0,1470 lei (2,63%), 0,0604 lei (1,06%) și 0,2619 lei (4,79%).

La cursul BNR al zilei, 100 de dolari înseamnă 476 lei. Pentru aceeași sumă, echivalentele din seria zilnică a cursurilor BCE erau 451 lei la 9 septembrie 2026 și 439 lei la 9 octombrie 2025, cu diferențe calculate de 25 lei și 37 lei.

Pentru 100 de lire, echivalentul BNR este 630 lei. În seria zilnică a cursurilor BCE, aceeași sumă reprezenta 612 lei la 9 septembrie 2026 și 587 lei la 9 octombrie 2025; diferențele calculate sunt de 19 lei și 44 lei.

Pentru 100 de franci, echivalentul BNR este 573 lei, față de 559 lei la 9 septembrie 2026 și 547 lei la 9 octombrie 2025, folosind seria zilnică a cursurilor BCE pentru trecut. Diferențele sunt de 14 lei și 26 lei.

Raportarea cursurilor BNR din 9 octombrie 2026 echivalează un euro cu 1,1219 dolari americani, 0,8475 lire sterline sau 0,9325 franci elvețieni. Un dolar american reprezintă 0,8914 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Pentru 100 de zloți, echivalentul la cursul BNR este 122 lei. Aceeași sumă reprezenta 122 lei la 9 septembrie 2026 și 120 lei la 9 octombrie 2025, în seria zilnică a cursurilor BCE. Diferențele calculate sunt de 0 lei la o lună și de 2 lei la un an.

O coroană cehă are un curs BNR de 0,2193 lei, iar 100 de coroane cehe reprezintă 22 lei. În seria zilnică a cursurilor BCE, aceeași sumă însemna 22 lei la 9 septembrie 2026 și 21 lei la 9 octombrie 2025, cu diferențe de 0 lei și 1 leu.

La cursul BNR din 9 octombrie 2026, 100 de lei moldovenești înseamnă 27 lei.

Cum se citește cursul de referință

Cursul este valabil pentru ziua bancară următoare. Referința este folosită în contabilitate, în declarații, la calculul taxelor și în contracte.

Istoricul provine din seria zilnică Eurostat a cursurilor BCE, identificată prin codul ert_bil_eur_d. Pentru euro, intervalul 9 octombrie 2025 – 9 octombrie 2026 cuprinde 256 de cotații. Seria include zilele lucrătoare în care se publică un curs.

Pentru celelalte monede, valoarea în lei din seria zilnică a cursurilor BCE se obține raportând cursul leu/euro la cursul valutei față de euro din aceeași zi. Referințele BNR și BCE sunt stabilite în momente diferite ale zilei, iar comparațiile istorice folosesc valori din aceeași serie.

Conversiile înmulțesc suma în valută cu referința zilei. Exemplele și diferențele sunt rotunjite la leu. Ultima actualizare a datelor este din 11 octombrie 2026.

Calculele nu includ comisioanele, marjele de schimb și taxele aplicabile tranzacției. Băncile, casele de schimb și aplicațiile de plată aplică propriile condiții: cursul de cumpărare este mai mic decât referința, iar cel de vânzare este mai mare, diferența revenind intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.