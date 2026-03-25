Patru bărbați au fost condamnați la închisoare la Berlin, primind sentințe între patru și șase ani. Aceștia făceau parte dintr-o rețea care depozita arme pentru posibile atacuri în Europa, totul sub îndrumarea grupării militante palestiniene Hamas.

Rețeaua și sentințele primite

Un tribunal din capitala Germaniei i-a găsit vinovați pe bărbați, cu vârste cuprinse între 36 și 58 de ani, de apartenență la o organizație teroristă străină. Judecătoarea Doris Husch a declarat că toți patru au contribuit la construirea unor depozite de arme ca parte a „pregătirilor pentru a efectua atacuri asupra țintelor evreiești și israeliene din țările europene”.

Cei condamnați au fost identificați parțial. Este vorba despre Abdelhamid Al A. și Ibrahim El R., ambii născuți în Liban, cetățeanul egiptean Mohammed B. și olandezul Nazih R.

Depozite de arme subterane

Arestările au avut loc în decembrie 2023, la doar câteva săptămâni după izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza. Dar cum operau, pe bune, acești indivizi? Nazih R. a fost reținut în Rotterdam, în timp ce ceilalți trei complici au fost prinși chiar în Berlin.

La începutul procesului din februarie 2025, procurorii i-au acuzat de „înființarea, întreținerea și dezmembrarea de ascunzători subterane” unde erau ținute armele.

Operațiuni eșuate și ținte de top

Iar detaliile sunt de-a dreptul cinematografice. Ibrahim El R. (cel care conducea un restaurant în Berlin) a călătorit în Bulgaria în 2019 special pentru a îngropa acolo o ladă plină cu armament. În același an, el a adus un pistol în Germania dintr-un alt depozit de arme localizat în Danemarca.

El a și primit cea mai lungă sentință, de șase ani.

Grupul a încercat, si, să recupereze arme dintr-o locație din Polonia, însă a eșuat lamentabil. În ciuda mai multor încercări, nu au reușit să localizeze depozitul. V-ați fi gândit la o asemenea logistică pe teritoriul european?

Potrivit procurorilor, armele urmau să fie folosite în atacuri împotriva unor locații extrem de sensibile, precum ambasada Israelului din Berlin și baza militară americană de la Ramstein, situată în vestul Germaniei.