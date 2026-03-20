Guvernul german a anunțat vineri o mișcare neașteptată. Berlinul a decis să simplifice, pentru o perioadă de șase luni, procedura de export pentru livrarea de echipament militar către Ucraina și mai multe state din Golf. Măsura a intrat deja în vigoare și vizează accelerarea livrărilor considerate urgente.

Apărare urgentă contra Iranului și sprijin pentru Ucraina

Decizia vine pe fondul unor nevoi presante pe două fronturi distincte. Iar ministrul economiei german, Katherina Reiche, a explicat clar miza, subliniind că „există o nevoie urgentă de tot felul de echipamente militare de apărare antiaeriană ca urmare a atacurile arbitrare ale Iranului împotriva ţărilor din Golf”.

În același timp, oficialul german a reafirmat angajamentul față de Kiev. „În acelaşi timp, persistă necesitatea sprijinului militar pentru Ucraina, în special în ceea ce priveşte apărarea antiaeriană”, a declarat titulara Ministerului Economiei și Energiei, instituția responsabilă cu eliberarea autorizațiilor. Reiche a calificat accelerarea exporturilor, prin reducerea birocrației, drept un „semn de solidaritate”.

O licență generală, fără cereri individuale

noua reglementare introduce o licență generală temporară. Aceasta este valabilă până pe 15 septembrie anul curent și acordă o autorizație generală pentru exportul anumitor tipuri de material militar.

Cum vine asta, mai exact? Conform noilor reguli, exportatorii germani au dreptul să livreze materialele vizate fără a mai fi nevoiţi să depună mai întâi o cerere individuală la biroul BAFA pentru controlul exporturilor.

O schimbare majoră.

Controlul rămâne, dar post-factum

Numai ca libertatea nu este totală. E drept că firmele nu scapă complet de supraveghere. Acestea vor trebui să raporteze lunar Ministerului Economiei toate vânzările înregistrate sub această nouă autorizație generică, asigurând astfel un nivel de transparență și control asupra echipamentelor care părăsesc țara.

Ce echipamente sunt vizate și către cine merg

Autorizația se referă la echipamente specifice, în principal cele de apărare antiaeriană și navală. Lista include și sisteme pentru protecția împotriva minelor sau pentru îndepărtarea acestora, categorii de armament esențiale atât în Ucraina, cât și în zona Golfului.

Lista completă a țărilor beneficiare include Ucraina și șase state din Golf: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain şi Oman. V-ați fi așteptat la o asemenea listă de țări, puse una lângă alta într-un document oficial german?