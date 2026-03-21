Guvernul cubanez a respins o cerere a Ambasadei SUA de la Havana de a importa motorină pentru propriile generatoare. Decizia vine într-un moment critic, în care insula se confruntă cu o criză acută de combustibil, culminată recent cu o pană de curent ce a lăsat aproape 11 milioane de oameni în beznă totală pentru mai bine de o zi.

O cerere „nerușinată”

Reacția autorităților de la Havana a fost tranșantă. Ambasada americană solicitase permisiunea de a importa două containere de combustibil direct din Statele Unite pentru a-și alimenta generatoarele. Răspunsul cubanez, conform unei traduceri a Departamentului de Stat, a fost fără echivoc.

„Ministerul interpretează drept nerușinată pretenția misiunii diplomatice de a accesa un bun ca un privilegiu pe care îl refuză poporului cubanez”, a transmis Ministerul cubanez de Externe. americanii voiau combustibil pentru ei, în timp ce restul țării stă pe întuneric din cauza blocadei impuse chiar de Washington.

Evacuare luată în calcul la ambasadă

Numai ca refuzul Cubei nu rămâne fără urmări. Într-o telegramă diplomatică trimisă miercuri către Departamentul de Stat, Ambasada SUA de la Havana a avertizat că această decizie ar putea forța personalul neesențial să părăsească insula în luna mai sau „posibil mai devreme”. V-ați fi așteptat la o asemenea escaladare?

Trump: Pot face orice vreau cu Cuba

Iar tonul de la Washington nu ajută deloc. În contextul penei de curent masive de pe insulă, președintele american Donald Trump a declarat reporterilor că se așteaptă să aibă „onoarea de a prelua Cuba”.

„Fie că o eliberez, fie că o iau, cred că pot face orice vreau cu ea”, a afirmat el, adăugând ulterior: „Vreți să știți adevărul? Acum sunt o națiune foarte slăbită.”

Declarații care pun paie pe foc.

Blocadă și petroliere rusești la orizont

Criza energetică din Cuba este direct legată de blocada susținută impusă de SUA în ianuarie, care a oprit livrările de petrol din Venezuela. Insula, dependentă de importurile venezuelene, nu a mai primit nicio livrare în ultimele trei luni. În plus, Trump a amenințat cu tarife vamale țările care continuă schimburile comerciale cu Havana.

Situația este complicată și de contextul global (prețurile la carburanți cresc după atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului, care au dus la închiderea parțială a Strâmtorii Ormuz). Sancțiunile impuse de administrația Trump ar putea fi însă supuse unui test în următoarele săptămâni, deoarece două petroliere care transportă petrol rusesc se îndreaptă spre țărmurile Cubei.