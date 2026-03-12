Incendiu pe portavionul USS Gerald Ford: Doi marinari răniți în Marea Roșie

Un incendiu a izbucnit joi la bordul USS Gerald Ford, cel mai mare portavion din lume, aflat în misiune în Marea Roșie. Doi membri ai echipajului au fost răniți în incident, care a fost stins de personalul de la bord înainte de a provoca pagube majore.

Armata americană a confirmat incidentul, precizând că focul a fost „fără legătură cu luptele” din Orientul Mijlociu, unde nava participă la operațiuni militare. Potrivit Digi24, care citează surse internaționale, portavionul rămâne complet funcțional, iar cei doi marinari sunt în afara oricărui pericol.

Ce a declanșat incendiul și starea marinarilor

Focul a izbucnit în zona de spălătorie a navei, o zonă non-critică pentru operațiunile militare. Într-un comunicat oficial, armata SUA a oferit detalii despre starea celor afectați și despre capacitatea navei de a-și continua misiunea. Marinarii răniți primesc îngrijiri medicale pentru leziuni care nu le pun viaţa în pericol și sunt într-o stare stabilă. „Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operaţional”, a transmis armata americană.

USS Gerald Ford, un colos cu peste 75 de avioane

Portavionul USS Gerald Ford este o adevărată fortăreață plutitoare, fiind cea mai mare navă de război din lume. Nava are un echipaj format din peste 5.000 de membri și poate transporta peste 75 de avioane militare. Flota sa aeriană este compusă din opt escadroane de avioane, printre care se numără și avioane de vânătoare de tip F-18 Super Hornet.

Contextul operațiunilor din Orientul Mijlociu

Incidentul de pe portavion are loc într-un context de securitate fragil. Nava de război se află în Marea Roșie pentru a participa la operațiunile militare în curs împotriva Iranului. Tensiunile din regiune au dus la numeroase confruntări, iar agenția de presă Reuters a informat marţi că până la 150 de militari americani au fost răniţi în războiul lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.