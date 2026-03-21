Regimul de la Teheran amenință să lovească destinații turistice de pe tot globul, în special în locurile unde are informații că s-ar afla inamicii țării. Există temeri reale că Iranul ar putea folosi militanți ai grupărilor pe care le sponsorizează pentru a-și extinde loviturile dincolo de Orientul Mijlociu, adoptând un ton provocator la aproape trei săptămâni de la începerea atacurilor americano-israeliene.

Avertisment direct de la Teheran

Generalul Abolfazl Shekarchi, purtătorul de cuvânt militar de rang înalt al Forțelor Armate ale Republicii Islamice, a transmis un mesaj fără echivoc. Acesta a avertizat că „îi urmărim îndeaproape pe oficialii și comandanții lași, precum și pe piloții și soldații inamici trădători. Nu va dura mult până când vă vom scoate din ascunzătorile și adăposturile voastre cu rușine și umilință și vă vom face să plătiți pentru acțiunile voastre pline de ură.”

Dar amenințarea cea mai îngrijorătoare vizează direct civilii și locurile de vacanță. Shekarchi a adăugat că „de acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, stațiunile turistice, parcurile de agrement și centrele de vizitare a obiectivelor turistice din întreaga lume nu vă vor mai oferi securitate”.

O extindere clară a conflictului.

Răspuns la atacurile americano-israeliene

Aceste declarații vin într-un context extrem de tensionat. Atacurile americano-israeliene din ultimele săptămâni au ucis o serie de lideri de vârf ai Teheranului și au lovit puternic industriile de armament și energetică ale Iranului. Drept răspuns, Iranul a lansat deja rachete asupra Israelului și a unor obiective energetice din statele arabe vecine din Golf. V-ați gândit vreodată cum un conflict regional poate escalada atât de rapid? Totul s-a petrecut în timp ce mulți locuitori din regiune sărbătoreau una dintre cele mai sfinte zile din calendarul musulman, iar iranienii celebrau Anul Nou persan, cunoscut sub numele de Nowruz (o sărbătoare de obicei festivă, care este însă mai sobră în acest an).

SUA trimit întăriri în regiune

Iar răspunsul american nu s-a lăsat așteptat. Armata Statelor Unite a trimis încă trei nave de război și aproximativ 2.500 de pușcași marini suplimentari în Orientul Mijlociu. E drept că mișcarea era previzibilă, dar confirmă gravitatea situației.

Mai exact, este vorba despre nava USS Boxer și alte două nave de asalt amfibii, împreună cu pușcașii marini din Unitatea Expediționară a 11-a a Pușcașilor Marini. Aceste forțe au plecat deja din portul lor de origine, San Diego, și se îndreaptă spre zona fierbinte a conflictului. Până la urmă, vorbim de o demonstrație de forță menită să descurajeze orice acțiune a Teheranului, însă care riscă să toarne și mai mult gaz pe foc.

Un oficial american a confirmat vineri că nava USS Boxer și celelalte două nave de asalt amfibii au părăsit deja portul San Diego, îndreptându-se spre Orientul Mijlociu.