Iranul a lansat două rachete balistice către o bază militară britanică din Diego Garcia, un gest interpretat de surse diplomatice drept un mesaj de avertisment direct adresat Europei. Una dintre rachete a atins o distanță de aproximativ 4.000 de kilometri, considerată a fi cea mai îndepărtată țintă vizată de Teheran până acum și o premieră pentru arsenalul său.

Un avertisment fără precedent

Lansarea rachetelor către baza militară comună a Statelor Unite și Regatului Unit din Oceanul Indian (situată la o distanță aproximativ egală de Iran cu cea dintre Londra și Paris) a fost confirmată de Forțele de Apărare ale Israelului. Acestea au precizat că a fost „prima dată de la începutul Operațiunii Roaring Lion” când Iranul a demonstrat o asemenea capacitate balistică. Prima rachetă a fost interceptată de o navă de război americană, în timp ce a doua a căzut la circa 600 de kilometri de avanpostul unde sunt staționați aproximativ 100 de militari britanici.

Mesajul pare a fi clar. „Iranul dorește ca Europa să rămână în afara conflictului”, a afirmat o sursă diplomatică, adăugând că racheta pare să fie un tip de armă despre care nu se știa până acum că ar face parte din arsenalul iranian. Iar amenințarea este directă. „Dacă racheta a fost lansată din nordul Iranului, raza sa de acțiune ar putea acoperi întreaga Europă”, a completat sursa.

Reacția Londrei și replica Teheranului

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat imediat Iranul pentru „reacția violentă”. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Atacul a venit după ce, vineri, Marea Britanie a acceptat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene folosite pentru a ataca nave în Strâmtoarea Ormuz. Până acum, Londra permisese americanilor să folosească bazele doar pentru operațiuni defensive.

Downing Street a insistat că decizia se bazează pe principiul de „autoapărare colectivă”. În replică, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că prim-ministrul britanic Keir Starmer „a pus în pericol interesele britanice din regiune”.

„Azi rachete, mâine arme nucleare”

Dar ce înseamnă, pe bune, această demonstrație de forță? Un fost șef al secției de informații privind Iranul din cadrul serviciilor secrete israeliene a subliniat gravitatea situației. „Astăzi sunt rachetele, mâine ar putea fi armele nucleare. Cred că ceea ce este cu adevărat îngrijorător este faptul că, în acest moment, conducerea iraniană nu se supune niciunui sistem de control și echilibru”, a declarat Danny Citrinowicz, în prezent la Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv.

IDF a întărit această idee. „Am spus-o de multe ori: regimul terorist iranian reprezintă o amenințare globală, cu rachete care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, au transmis oficialii israelieni.

E drept că Citrinowicz și-a nuanțat declarația, exprimându-și îndoiala că Teheranul ar viza direct capitalele europene. „Nu e vorba că ei cred că mâine vor ataca Londra sau Parisul, dar cred că pentru ei este un alt element care le permite să-și consolideze puterea de descurajare”, a spus el.

Peste 8.000 de ținte iraniene lovite

Acest schimb de replici are loc într-un context extrem de tensionat. Armata SUA a lovit peste 8.000 de ținte militare iraniene de la începutul războiului, acum trei săptămâni. Cifrele au fost confirmate de amiralul Brad Cooper de la Comandamentul Central al SUA, care a precizat că printre ținte se numără și 130 de nave iraniene. Doar vineri au fost efectuate 640 de atacuri în 17 provincii, soldate cu cel puțin 68 de victime.

În același timp, Israelul a confirmat că a vizat unități de producție de rachete balistice, afectând „grav” „capacitatea regimului de a continua producția de componente esențiale”.

Sâmbătă seara, serviciile de urgență israeliene au intervenit în urma unui atac cu rachete iranian în Arad, unde 75 de persoane au fost transportate la spital, zece fiind în stare gravă. Un alt atac a vizat orașul Dimona, la doar 13 km de Centrul de Cercetări Nucleare din Negev, unde 33 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, inclusiv un băiat de 10 ani în stare gravă. Armata israeliană investighează acum eșecul interceptării rachetei care a lovit Dimona.