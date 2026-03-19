Iranul a solicitat oficial Germaniei să explice ce rol joacă baza militară americană de la Ramstein în conflictul din Orientul Mijlociu. Cererea a venit joi, prin vocea ambasadorului iranian la Berlin, Majid Nili, în cadrul unui interviu acordat AFP, punând presiune directă pe guvernul german.

O cerere fără răspuns

„Le-am cerut să clarifice sau să explice rolul bazei Ramstein”, a afirmat ambasadorul Nili. Diplomatul a subliniat că lucrurile nu sunt deloc limpezi pentru Teheran, mai ales în contextul în care baza aeriană Ramstein este cea mai mare facilitate militară americană din Europa și servește drept cartier general al Forţelor Aeriene ale SUA pentru Europa şi Africa. „Rolul bazei Ramstein nu ne este clar din punct de vedere oficial”, a adăugat el. Numai că, până acum, Berlinul pare să ignore solicitarea. „Până în prezent, nu am primit niciun răspuns”, a mai spus diplomatul.

Rezoluția ONU, miza discuției

Dar de ce atâta insistență din partea Iranului? Ei bine, nu e doar o chestiune de principiu. Teheranul consideră că utilizarea bazei aeriene din vestul Germaniei de către Washington ar putea încălca rezoluţia 3314 a ONU (un document care interzice folosirea teritoriului unui stat pentru un „act de agresiune” împotriva unui terț). Iranul vrea să știe, pe bune, dacă Germania este complice. „Nu ştim încă dacă Ramstein se încadrează în această categorie sau nu”, a recunoscut Nili.

Poziția fermă a Berlinului

Iar răspunsul Germaniei, chiar dacă neoficial și indirect, a venit. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat încă de luni că nu vede „niciun motiv în prezent să pună la îndoială legalitatea utilizării bazei Ramstein” în războiul pe care SUA, alături de Israel, îl poartă împotriva Iranului. De altfel, în ultimele săptămâni, oficialii germani au menționat constant că operarea bazei de către armata americană este reglementată prin tratate internaționale.

nemții nu par impresionați.

Avertisment pentru Europa

Dar Nili a mers mai departe, îndemnând Germania și întreaga Europă să ceară „agresorilor să se oprească”. Un război în curs „are anumite consecinţe şi pentru Europa”, a avertizat el, enumerând riscuri concrete: „consecinţe economice, criza refugiaţilor, terorismul, dezintegrarea regiunii”.

„Avem nevoie de un armistiţiu de lungă durată”, a afirmat diplomatul. El a adăugat că „despăgubirile sunt o altă problemă” atunci când vine vorba de presupusele atacuri asupra țintelor civile.

Nili a ținut să precizeze și situația Strâmtorii Ormuz, un canal de navigație important blocat practic de Iran de la începutul conflictului. Potrivit acestuia, strâmtoarea este încă „deschisă în acest moment” pentru statele care „nu sunt agresoare şi nu susţin agresorii”.