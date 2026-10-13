Potrivit Digi Economic, persoanele fizice pot obține dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,50% prin ediția TEZAUR deschisă luni, 5 octombrie 2026. Cumpărarea titlurilor este posibilă online, la Trezoreria Statului sau la poștă, însă ultima zi de subscriere diferă în funcție de canalul ales.

După completare, formularul electronic inteligent se validează și se salvează. Investitorul îl încarcă apoi în contul SPV prin butonul „Depunere formulare”; procesarea transferului urmează după încărcarea cu succes.

În document se trec CNP-ul investitorului și IBAN-ul contului bancar personal în care vor fi virați banii. Suma completată pentru transfer trebuie stabilită după scăderea comisionului corespunzător.

Formularul OPME se descarcă din secțiunea Tezaur Online de pe site-ul ministerului și se deschide exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Comisionul este de 0,51 lei dacă suma transferată din contul de subscriere este de până la 50.000 lei. Pentru o sumă mai mare de 50.000 lei, comisionul este de 6 lei.

Pentru a muta bani din contul de subscriere TEZAUR în contul bancar personal, investitorul completează un Ordin de plată multiplu electronic (OPME). Potrivit instrucțiunilor ministerului, comisionul se scade din suma totală pe care dorește să o transfere.

Transferul în contul bancar presupune deducerea unui comision

Dobânda depinde de perioada investiției

Ediția din octombrie oferă dobânzi mai mari pentru fiecare dintre cele trei maturități, adică perioadele până la scadența titlurilor, față de ediția precedentă. Aceasta s-a desfășurat între 7 septembrie și 2 octombrie 2026, conform anunțului Ministerul Finanțelor.

Comparația dobânzilor anuale pentru aceleași durate este următoarea:

Pentru 1 an, ediția din octombrie oferă 6,50%, față de 6,20% în septembrie.

Pentru 3 ani, dobânda este de 7%, față de 6,75% în ediția anterioară.

Pentru 5 ani, dobânda ajunge la 7,50%, comparativ cu 7,15% în septembrie.

Dobânda se plătește anual, la datele stabilite în prospectul de emisiune. Veniturile obținute din aceste titluri de stat nu sunt impozitate.

Valoarea nominală a unui titlu TEZAUR este de 1 leu. Titlurile sunt emise în formă dematerializată, fără un certificat fizic pe hârtie.

Termenul de cumpărare diferă între platforme și ghișee

Subscrierile pentru ediția din octombrie au început în aceeași zi pe toate canalele. Calendarul de închidere este însă diferit. Pentru delimitarea de ediția precedentă, termenele acesteia sunt indicate separat și sunt deja expirate:

Ghișeul.ro: cumpărarea este disponibilă până la 4 noiembrie 2026. Pentru ediția din septembrie, termenul a fost 30 septembrie 2026.

Online, prin SPV: subscrierea se încheie la 5 noiembrie 2026. În ediția precedentă, ultima zi a fost 1 octombrie 2026.

La sediile unităților Trezoreriei Statului: termenul este 6 noiembrie 2026. Pentru emisiunea anterioară, subscrierile s-au închis la 2 octombrie 2026.

La subunitățile Poșta Română din mediul urban: ultima zi este 5 noiembrie 2026. Termenul ediției din septembrie a fost 1 octombrie 2026.

La subunitățile poștale din mediul rural: subscrierea este posibilă până la 4 noiembrie 2026. În ediția anterioară, termenul a fost 30 septembrie 2026.

Accesul online presupune un cont pe canalul ales

Pot investi persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii. Un investitor poate face o singură subscriere sau mai multe în cadrul aceleiași emisiuni.

Pentru cumpărarea prin Ghișeul.ro, cetățenii români trebuie să aibă cont pe platformă și să dețină un card de debit. Această modalitate de achiziție a fost introdusă în martie 2025.

Varianta online prin SPV este disponibilă numai persoanelor fizice înregistrate în acest sistem și privește titlurile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului. Investitorul poate deschide pe numele său un cont de subscriere la unitatea selectată, poate cumpăra titluri TEZAUR și poate vira sume din contul de subscriere către un cont bancar.

Contul de subscriere deschis la Trezorerie prin SPV este distinct de contul bancar personal în care investitorul poate vira bani. Pentru cumpărare, SPV este disponibil persoanelor fizice înregistrate în sistem și privește titlurile lansate prin unitățile Trezoreriei; pe Ghișeul.ro, cetățenii români au nevoie de cont pe platformă și de card de debit.

Anularea subscrierii are o limită de timp

O subscriere deja efectuată poate fi anulată numai în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Titlurile TEZAUR sunt, de asemenea, transferabile și pot fi răscumpărate înainte de scadență.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt publicate în secțiunea Titluri de stat de pe site-ul ministerului și pe site-ul Poșta Română. Documentul stabilește inclusiv datele la care se achită dobânda.

Limita pentru anularea unei subscrieri este perioada în care se pot cumpăra titlurile, termen care diferă între canale. Răscumpărarea înainte de scadență este o operațiune distinctă de anularea prin cerere a unei subscrieri deja efectuate. Datele la care se plătește dobânda sunt stabilite în prospectul de emisiune.

Pentru virarea banilor în contul bancar personal, suma înscrisă în OPME se calculează după deducerea comisionului aplicabil. Formularul validat și salvat se depune în SPV; simpla completare a documentului, fără încărcarea lui prin „Depunere formulare”, nu încheie pașii indicați pentru procesarea transferului.

Fondurile atrase de stat prin emisiunile TEZAUR sunt utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.