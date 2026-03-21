Iranul este dispus să ajute navele japoneze să traverseze Strâmtoarea Ormuz, o cale comercială vitală blocată recent ca răspuns la loviturile efectuate de Israel și SUA. Anunțul a fost făcut de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, într-un interviu pentru agenția Kyodo, oferind o rază de speranță pentru a patra economie a lumii. Japonia depinde masiv de acest tranzit.

„Strâmtoarea este deschisă”

„Noi nu am închis strâmtoarea. Din punctul nostru de vedere, strâmtoarea este deschisă”, a declarat Araghchi vineri, într-un interviu telefonic acordat agenției nipone. Oficialul iranian a ținut să clarifice că blocada nu vizează toate țările, ci doar adversarii direcți ai Teheranului. Lucrurile stau, se pare, puțin diferit față de cum se credea inițial.

„Aceasta nu este închisă decât navelor care aparțin inamicilor noștri, țările care ne atacă. Cât despre alte țări, navele lor pot traversa strâmtoarea”, a adăugat el, conform unei transcrieri publicate pe contul său de Telegram.

O singură condiție pentru tranzit

Dar care este, până la urmă, procedura? Potrivit șefului diplomației iraniene, țările considerate prietene, inclusiv Japonia, trebuie doar să „contacteze” Iranul pentru a discuta modalitățile de trecere, astfel încât aceasta să se desfășoare în condiții de siguranță.

O simplă formalitate, la prima vedere.

Dependența Japoniei de 95%

Miza este uriașă pentru Tokyo, a patra economie mondială și al cincilea cel mai mare importator de petrol de pe glob. Și cifrele sunt clare. Nu mai puțin de 95% din petrolul importat de Japonia provine din Orientul Mijlociu. Din acest total, un procent covârșitor de 70% tranzitează fix Strâmtoarea Ormuz, blocajul recent forțând guvernul nipon să ia măsuri drastice. Astfel, Tokyo a anunțat luni că a început să recurgă la rezervele sale strategice de petrol (printre cele mai importante din lume), care echivalează cu 254 de zile de consum intern.

Reacția internațională și România

Decizia Japoniei nu este singulară, membrii Agenției Internaționale a Energiei convenind încă din 11 martie să-și utilizeze stocurile pentru a tempera creșterea prețurilor. Iar presiunea diplomatică a crescut. Aproximativ 20 de țări, printre care Franța, Marea Britanie, Canada și Emiratele Arabe Unite, s-au declarat sâmbătă „pregătite să contribuie la eforturile” de redeschidere a strâmtorii. Printre ele se numără și România.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România se alătură țărilor care au semnat o declarație comună pentru asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

În tot acest tablou tensionat, apar și semnale de detensionare din alte direcții. Donald Trump, de exemplu, susține că se apropie de atingerea țintelor strategice și ia în considerare o „reducere treptată” a operaţiunilor împotriva Iranului.