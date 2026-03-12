Italia retrage 141 de militari din Irak după un atac cu dronă. Ministru: Era planificat

Italia a anunțat retragerea temporară a întregului personal militar de la baza Erbil din Kurdistanul irakian, după ce aceasta a fost vizată de un atac cu dronă. Oficialii de la Roma insistă însă că decizia fusese luată înainte de incident, iar operațiunea era deja în desfășurare.

În momentul atacului de miercuri, la baza vizată se aflau 141 de membri ai personalului militar italian, în timp ce alți 102 militari se întorseseră recent în țară. Potrivit publicației Adevărul, ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a confirmat că incidentul nu s-a soldat cu victime.

Ce s-a întâmplat la baza din Erbil

Comandantul bazei Camp Singara, Stefano Pizzotti, a oferit detalii despre incident într-un mesaj video publicat de Ministerul italian al Apărării. Atacul a avut loc imediat după miezul nopții, ora locală, și a fost executat cu o dronă, infirmând astfel informațiile inițiale care indicau un atac cu rachetă. Ofițerul a precizat că, în momentul producerii incidentului, toți militarii se aflau deja în buncăre, după ce fusese activată o alarmă de amenințare aeriană.

Reacția oficială: „O retragere era deja planificată”

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a declarat pentru programul de știri TG1 că evacuarea nu este o consecință directă a atacului. „O retragere era deja planificată”, a spus Crosetto, subliniind că este vorba doar despre o măsură temporară. Anunțul a fost confirmat și de ministrul de Externe, Antonio Tajani, care a condamnat anterior atacul pe platforma X.

Prudență pentru a evita escaladarea conflictului

Șeful diplomației italiene a discutat despre situație cu președintele regiunii Kurdistan, Nechirvan Barzani. Într-o intervenție în parlament, Tajani a subliniat că este „esențială prudența și reținerea pentru a evita o escaladare”. Baza italiană face parte dintr-un complex militar mai mare, care găzduiește și forțe din alte state, în special din Statele Unite. Această realitate aduce un grad de incertitudine cu privire la intenția atacatorilor. „Nu știm dacă atacul a vizat italienii sau complexul militar în ansamblu”, a explicat Tajani într-o intervenție la emisiunea Realpolitik. Militarii italieni staționați în Erbil participă la o misiune internațională de instruire a forțelor de securitate kurde.

Sursa: Adevarul