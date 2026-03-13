Externe

Japonia se alătură scutului Golden Dome cu un buget de apărare record de 49 miliarde euro

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Japonia se alătură scutului Golden Dome cu un buget de apărare record de 49 miliarde euro

Japonia este pregătită să se alăture proiectului american de apărare antirachetă „Golden Dome”. Decizia ar urma să fie anunțată oficial de șefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, în cadrul întâlnirii pe care o va avea săptămâna viitoare la Washington cu președintele american, Donald Trump.

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Anunț oficial la Washington

Întâlnirea este programată pentru data de 19 martie. Potrivit unor surse guvernamentale care au dorit să rămână anonime, Takaichi îl va informa pe Trump despre intenția fermă a Japoniei de a participa la această inițiativă strategică. Discuțiile se anunță a fi decisive pentru viitoarea colaborare militară dintre cei doi aliați.

Ce este scutul Golden Dome

Prezentat ca un scut antirachetă de ultimă generație, proiectul a fost descris anul trecut chiar de șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Acesta a afirmat că sistemul va „proteja progresiv naţiunea noastră de atacurile aeriene ale oricărui inamic”. Protecția ar urma să fie asigurată inclusiv prin intermediul unor interceptoare și senzori plasați în spațiu.

o umbrelă tehnologică extrem de avansată.

Ținta reală: Rachetele hipersonice

V-ați întrebat de ce este nevoie de un astfel de sistem? Ei bine, scopul principal este dezvoltarea în comun, de către SUA și Japonia, a unor interceptoare și a unei rețele de sateliți capabile să contracareze planoarele hipersonice (cunoscute ca HGV). Aceste arme, dezvoltate de China și Rusia, ar fi capabile să zboare cu viteze de cel puțin Mach 5, adică de cinci ori viteza sunetului.

Iar prin participarea la inițiativa Golden Dome, Japonia dorește, în mod clar, să își consolideze propriile capacități de autoapărare.

O schimbare majoră de strategie

Dar această mișcare nu vine din senin. E drept că, în ultimii ani, Japonia și-a atenuat serios poziția pacifistă strictă, căutând să dezvolte capacități de „contraatac”. Lucru vizibil și în cifre, odată cu dublarea cheltuielilor militare la 2% din Produsul Intern Brut.

Mai mult, în decembrie, guvernul de la Tokyo a aprobat un buget record pentru următorul an fiscal, care începe la 1 aprilie. Acesta include o sumă fără precedent de 9.000 de miliarde de yeni (echivalentul a 49 de miliarde de euro) alocată exclusiv pentru cheltuieli de apărare.

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