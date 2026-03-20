O vizită oficială care se anunța extrem de tensionată s-a încheiat cu acorduri economice de peste 73 de miliarde de dolari. Premierul japonez Sanae Takaichi s-a întâlnit pe 19 martie cu președintele american Donald Trump, iar rezultatele au depășit toate așteptările, mutând discuția de la neînțelegeri militare la investiții masive în energie și minerale critice.

O întâlnire „foarte dificilă”

Înainte de summit, atmosfera era încărcată. Takaichi însăși a recunoscut că întâlnirea va fi „foarte dificilă”, în principal din cauza războiului din Iran și a presiunilor făcute de Trump. Liderul de la Casa Albă insista ca Japonia să-și trimită dragoarele de mine pentru a securiza navigația petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz. Numai că Takaichi a refuzat constant acest lucru, explicând că Japonia nu are un cadru legal care să permită trimiterea forțelor armate într-un război în desfășurare la care nu este parte.

Așadar, cum a reușit să navigheze această situație delicată? S-a bazat pe o strategie neașteptată.

Strategia lingușirilor și promisiuni vagi

Așezată lângă Trump în Biroul Oval, Takaichi a ales calea lingușirilor. I-a spus direct președintelui american: „doar tu, Donald, poți realiza pacea în întreaga lume”. A promis, si, sprijin pentru eforturile SUA de a stabiliza piețele energetice, dar a evitat cu grijă orice angajament ferm legat de trimiterea navelor de război. E drept că Trump le transmisese aliaților, înainte de summit, că este mai interesat de declarații de susținere la nivel înalt decât de contribuții specifice.

Iar abordarea a funcționat perfect. Trump a lăudat Japonia pentru că „a intervenit” în chestiunea Iranului, prezentând-o drept un aliat model. Mai mult, a minimalizat brusc propriile cereri, afirmând că războiul este „înainte de termen” și se va termina rapid, odată ce marina, forțele aeriene și conducerea Iranului vor fi „demolate”. Problema contribuției militare japoneze a fost, practic, amânată.

Acorduri economice de zeci de miliarde

În schimb, discuțiile s-au concentrat pe economie. Și aici au apărut cifrele mari. Statele Unite și Japonia au anunțat planuri concrete pentru construirea unor reactoare modulare mici în Tennessee și Alabama, un proiect estimat la 40 de miliarde de dolari. Pe lângă asta, vor fi construite instalații de generare a gazelor naturale în Pennsylvania (17 miliarde de dolari) și Texas (16 miliarde de dolari).

un total de 73 de miliarde de dolari.

Dar lista nu se oprește aici. Cele două țări au lansat un plan de acțiune pentru stabilirea unor prețuri minime la mineralele critice și un memorandum pentru schimbul de informații privind mineritul în adâncime. Aici este inclus și proiectul Japoniei de a exploata nămolul bogat în pământuri rare din largul insulei Minamitorishima. În plus, SUA vor prioritiza procesarea vizelor pentru călătorii de afaceri temporari din Japonia.

Mesaj pentru China și o gafă istorică

Dincolo de cifre, Takaichi a obținut și o victorie diplomatică. Trump a promis că va „lauda Japonia” în timpul viitorului său summit din China, amânat între timp cu „aproximativ o lună”. Aceasta este o veste excelentă pentru Tokyo, care se confruntă cu controale la export impuse de Beijing. Disputa a pornit după ce Takaichi a declarat în noiembrie că o eventuală criză în Taiwan ar putea fi considerată o „situație care amenință supraviețuirea” (o formulare legală care permite Japoniei să-și folosească armata pentru autoapărare).

E drept că întâlnirea a avut și un moment tensionat. Într-o remarcă spontană, Trump a comparat atacul surpriză al SUA asupra Iranului cu atacul Japoniei asupra Pearl Harbor din 1941, rupând un tabu vechi de decenii. totusi, per total, primirea a fost una caldă. Trump a felicitat-o pe Takaichi pentru victoria în alegeri, numind-o o „femeie populară și puternică” și i-a lăudat engleza. Până la urmă, Takaichi a reușit din nou să sfideze așteptările, la fel ca la prima întâlnire din octombrie 2025, plecând acasă cu rezultate concrete, fără a face concesiile pe care toată lumea le anticipa.