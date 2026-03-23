Parlamentul Coreei de Nord l-a reales pe Kim Jong-un în funcția de președinte al Comisiei pentru Afaceri de Stat, cel mai înalt organism de decizie și guvernare al țării. Anunțul, făcut de agenția oficială de presă KCNA, vine în contextul unei prezențe la vot declarate de 99,9% la alegerile legislative din 15 martie.

„Voința unanimă a poporului”

Decizia a fost luată duminică, la Phenian, în cadrul primei ședințe a noului Parlament. Cei 687 de deputați ai proaspăt alesei adunări legislative au validat astfel continuarea mandatului pentru liderul suprem. Iar presa de stat, cum era de așteptat, susține că realegerea reflectă „voința unanimă a poporului”.

E drept că, la nivel oficial, organul legislativ al statului este Adunarea Populară Supremă.

Numai că, în practică, lucrurile stau puțin diferit: deciziile cu adevărat importante sunt concentrate în jurul conducerii executive, care este dominată de Kim Jong-un.

Puterea rămâne în dinastia Kim

Puterea în Coreea de Nord rămâne, practic, o afacere de familie. Statul a fost fondat în 1948 de Kim Il-sung, bunicul actualului lider, care a instaurat un regim comunist transmis ulterior din tată-n fiu. După moartea sa, conducerea a fost preluată de fiul său, Kim Jong-il, iar din 2011 frâiele au trecut la Kim Jong-un.

Sistemul politic rămâne unul autoritar, unde puterea este concentrată în jurul liderului și al aparatului de partid, fără o competiție politică reală.

Ce urmează acum

Dar ce implicații are o astfel de sesiune parlamentară dincolo de realegerea liderului? Analiștii internaționali estimează că actuala reuniune a Parlamentului nord-coreean ar putea aduce pe tapet și dezbateri privind modificări constituționale.

Printre acestea s-ar putea regăsi o schimbare cu implicații majore pentru stabilitatea regională (și nu numai). Se discută despre definirea oficială a relațiilor dintre cele două Corei ca fiind relații între „două state ostile”, o mișcare ce ar redesena complet dinamica din peninsulă.