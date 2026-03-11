Kremlinul a lansat o campanie de dezinformare pentru a-l susține pe Viktor Orban

Kremlinul a orchestrat o campanie complexă de dezinformare pentru a asigura realegerea premierului ungar Viktor Orban în alegerile de luna viitoare. Planul implică inundarea rețelelor sociale cu mesaje concepute în Rusia, menite să-l promoveze pe Orban și să-l discrediteze pe principalul său rival, Peter Magyar.

Potrivit Digi24, care citează Financial Times, administrația lui Vladimir Putin a aprobat un plan elaborat de Social Design Agency, o firmă de consultanță media aflată pe lista sancțiunilor occidentale. Strategia vizează prezentarea lui Orban ca singurul lider capabil să protejeze suveranitatea Ungariei, în timp ce adversarul său este descris ca o marionetă a Bruxelles-ului.

Strategia din spatele campaniei

Propunerea redactată de agenție pentru Kremlin la finalul anului trecut detaliază o campanie menită să-l contureze pe Orban drept un „lider puternic cu prieteni la nivel global”. În contrast, principalul său contracandidat, Peter Magyar, este ținta unor „atacuri informaționale” pentru a fi prezentat ca o „marionetă a Bruxelles-ului fără sprijin extern”. Planul sugerează că partidul lui Magyar, Tisza, ar trebui portretizat ca fiind măcinat de „incompetență, diviziune și agende secrete”.

Pentru a evita un efect negativ, agenția rusă a decis să nu contacteze direct guvernul maghiar. În schimb, planul prevede abordarea unor persoane influente din Ungaria prin intermediari, pentru ca mesajele să pară autohtone. Rușii consideră că viziunea politică a lui Orban este parțial inspirată de Putin, dar vor să evite legăturile directe. „Atunci când se intervine în discursurile electorale, trebuie să se țină cont de faptul că sprijinul direct din partea Rusiei ar putea avea efectul opus”, se arată în propunerea consultată de jurnaliști.

Spioni ruși și legătura cu Trump

În loc să evidențieze o legătură cu Moscova, campania urmărește să-l prezinte pe Orban ca un partener cheie al lui Donald Trump. Strategia subliniază legăturile personale dintre cei doi, sugerând că fostul președinte american reprezintă cea mai bună garanție pentru securitatea și stabilitatea economică a Ungariei. În paralel, publicația independentă VSquare a raportat că trei ofițeri ai agenției de informații militare ruse GRU au fost detașați la ambasada din Budapesta.

Informația l-a determinat pe Peter Magyar, care până atunci evitase un conflict direct cu Rusia, să ceară expulzarea acestora. El a declarat tranșant „Rușilor, plecați acasă”, o referire la revolta anticomunistă din 1956. Sursele citate de presa internațională susțin că agenții ruși lucrează probabil pentru Serghei Kirienko, influentul șef de cabinet al lui Putin, care a coordonat campanii similare și în alte țări.

Dezinformare anti-Ucraina și exemple concrete

Campania rusă se desfășoară într-un context tensionat, în care Orban a blocat un împrumut UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Premierul ungar a lansat și o campanie de denigrare a liderilor de la Kiev și Bruxelles, folosind inclusiv videoclipuri generate de inteligența artificială care arătau soldați maghiari murind pe frontul ucrainean. Social Design Agency a fost sancționată în 2024 de SUA și Marea Britanie pentru o campanie online similară, cunoscută ca Doppelgänger, ce promova știri false și sentimente anti-ucrainene.

Un exemplu recent al acestei strategii este un articol publicat de tabloidul pro-Orban Ripost.hu. Știrea despre arestarea unor cetățeni ucraineni cu numerar și aur a fost însoțită de imagini false, iar postarea de pe Facebook a strâns 130.000 de reacții în câteva zile, majoritatea de la utilizatori străini, un model atipic pentru rețelele sociale maghiare.

Reacțiile oficiale: Negări de la Budapesta și Moscova

Contactat pentru un punct de vedere, ambasadorul Rusiei la Budapesta, Evgeny Stanislavov, a negat orice interferență. El a afirmat că Rusia dorește doar „să asigure continuarea relațiilor bilaterale normale și dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase”.

Guvernul maghiar a respins la rândul său informațiile, catalogându-le drept o „acuzație falsă a stângii” și o „încercare jalnică de a distrage atenția de la amenințările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului Viktor Orban și de la alte încercări de a influența alegerile din Ungaria”. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat: „Probabil că trageți concluzii eronate pe baza unei informații false. Din păcate, acest lucru s-a întâmplat deseori în ultimii ani. Chiar și în cazul publicațiilor serioase.”