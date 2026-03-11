Kremlinul acuză Marea Britanie după atacul din Briansk: Vom ține cont de rolul lor

Kremlinul a lansat o amenințare directă la adresa Marii Britanii, acuzând implicarea specialiștilor britanici într-un atac ucrainean cu rachete care a vizat orașul rusesc Briansk. Moscova a avertizat că va lua în considerare rolul Londrei în acest incident, care a tensionat și mai mult relațiile dintre cele două țări.

Atacul de marți s-a soldat cu cel puțin șase civili morți și 37 de răniți, conform guvernatorului regiunii Briansk, care a numit evenimentul „un atac terorist cu rachetă”. Potrivit Digi24, în timp ce Moscova susține că lovitura a vizat deliberat civili, Ucraina a precizat că ținta a fost o fabrică cheie care produce componente pentru rachete rusești.

Acuzații directe: „Nu ar fi fost posibil fără specialiștii britanici”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că utilizarea rachetelor britanice Storm Shadow pe teritoriul suveran al Rusiei nu s-ar fi putut realiza fără asistență directă. Întrebat de reporteri dacă Rusia va răspunde militar, Peskov a subliniat că Moscova este conștientă de implicarea britanică. „Este evident că lansarea acestor rachete nu ar fi fost posibilă fără specialiștii britanici”, a declarat oficialul rus. El a continuat, adăugând: „Suntem conștienți de acest lucru, știm foarte bine și, desigur, ținem cont de el”.

Rusia leagă atacul de „operațiunea militară specială”

Dmitri Peskov a legat direct atacul de la Briansk de obiectivele invaziei din Ucraina, pe care Rusia o numește oficial „operațiune militară specială”. El a descris acțiunea drept una barbară și a reafirmat că unul dintre scopurile declarate ale operațiunii este demilitarizarea Ucrainei. „Pentru a preveni continuarea unor astfel de acțiuni barbare ale regimului de la Kiev, se desfășoară operațiunea militară specială”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Până în acest moment, nu a existat un comentariu oficial din partea Londrei cu privire la aceste acuzații.

Ucraina confirmă ținta militară, Moscova cere reacția ONU

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că forțele sale au lovit una dintre cele mai importante fabrici militare din Briansk. Potrivit acestuia, unitatea producea componente electronice pentru rachetele folosite de armata rusă în război. În paralel, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a susținut că atacul a fost premeditat și îndreptat împotriva civililor. Zaharova a cerut Organizației Națiunilor Unite să evalueze incidentul.