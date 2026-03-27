Secretarul de stat american Marco Rubio se alătură astăzi discuțiilor dintre miniștrii de externe din G7, în Franța, pe fondul unor tensiuni transatlantice tot mai adânci legate de războiul din Iran. Administrația Trump este vizibil frustrată de refuzul aliaților europeni de a sprijini ofensiva SUA-Israel și de a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar mesajele transmise sunt din ce în ce mai directe.

Tensiuni transatlantice și amenințări voalate

Înainte de a pleca spre Franța, Marco Rubio a transmis un mesaj tăios către liderii europeni. „Cred că vreo doi lideri din Europa au spus că acesta nu este războiul Europei”, a declarat Rubio, făcând referire la declarații ale liderilor din Germania, Finlanda și Spania. „Ei bine, Ucraina nu este războiul Americii și, totusi, am contribuit la acea luptă mai mult decât orice altă țară din lume. Deci, va fi ceva de examinat, pe care Președintele va trebui să-l ia în considerare pe viitor.”

Hai să fim serioși, mesajul e clar.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Există informații că Pentagonul ar putea redirecționa ajutorul militar destinat Ucrainei către Orientul Mijlociu, o mișcare ce ar viza inclusiv armele fabricate în SUA și finanțate de aliații europeni prin programul PURL al NATO. Întrebat joi despre această perspectivă, secretarul NATO, Mark Rutte, a evitat un răspuns direct. V-ați gândit ce înseamnă asta, mai exact, pentru frontul din Ucraina?

Îngrijorările la nivel european sunt palpabile, mai ales că șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat ieri că Rusia ar putea beneficia de pe urma creșterii prețurilor la petrol cauzată de conflict, după ce SUA au relaxat temporar sancțiunile asupra țițeiului rusesc pentru a atenua șocul pe piețele energetice.

Libanul acuză o invazie israeliană

În paralel, situația din Liban devine din ce în ce mai gravă, pe măsură ce Israelul își extinde invazia terestră în sudul țării. Ministrul libanez al Culturii, Ghassan Salamé, a descris situația fără ocolișuri. „Obișnuiam să spun că este o acțiune târâtoare a armatei israeliene. Acum spun că este o invazie”, a afirmat oficialul.

Controverse diplomatice la G7

Summitul G7 este marcat și de un incident diplomatic. Un purtător de cuvânt al președintelui sud-african Cyril Ramaphosa a susținut joi că Franța a anulat invitația Pretoriei la summitul liderilor din iunie, la presiunea Statelor Unite. Relațiile dintre Washington și Pretoria s-au tensionat sub administrația Trump, președintele american denunțând public politicile rasiale pe care le consideră incorecte în Africa de Sud.

Numai că Pretoria a revenit ulterior asupra declarațiilor. Președintele Ramaphosa a precizat că, potrivit „informațiilor sale”, nu a existat „nicio presiune din partea vreunei țări”. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a respins la rândul său acuzațiile, afirmând că țara sa nu a fost influențată în mod nejustificat.

Acorduri și legi disputate la Bruxelles

Pe scena europeană, Parlamentul a deblocat marți implementarea acordului comercial UE-SUA (încheiat vara trecută pe terenul de golf al lui Trump din Scoția), deși statele membre trebuie încă să aprobe garanțiile adăugate de europarlamentari. În același timp, Bruxelles-ul a respins sugestia cancelarului german Friedrich Merz de a urmări un acord comercial cu China. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat joi că Beijingul trebuie „să abordeze în mod mare” preocupările legate de practicile sale economice distorsionate înainte ca ambele părți „să poată măcar discuta despre orice acorduri viitoare sau ceva de genul acesta”.

Tot la Bruxelles, Parlamentul European a aprobat o lege controversată care vizează accelerarea returnării migranților aflați în situație neregulamentară prin construirea de centre de deportare în afara UE. Textul permite inclusiv discuții cu „entități nerecunoscute din țări terțe” pentru readmisie, ceea ce ar putea duce la cooperarea cu regimuri nedemocratice. Reacțiile nu au întârziat să apară. „Textul adoptat dă undă verde cooperării cu talibanii pentru a permite returnarea forțată a cetățenilor afgani. Este o renunțare totală la valorile UE”, a declarat europarlamentarul ecologist Melissa Camara.