Un raport al Institute for Public Policy Research (IPPR) avertizează că dependența excesivă de China în lanțurile de aprovizionare cu energie curată ar putea duce la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă în Marea Britanie. Think-tank-ul de stânga, citat de The Guardian, estimează că o întrerupere de un an în furnizarea de componente esențiale pentru baterii ar pune în pericol 90.000 de joburi.

Impactul direct asupra producției și economiei

Conform analizei IPPR, o criză de un an în aprovizionarea cu componente pentru baterii ar bloca producția a peste 580.000 de vehicule electrice. Impactul direct ar fi riscul pierderii a 90.000 de locuri de muncă în sectorul auto și în industriile conexe.

Raportul menționează că întârzierile în livrarea de componente solare și baterii ar frâna dezvoltarea parcurilor solare. Acest blocaj ar afecta obiectivele de energie curată ale Marii Britanii și ar genera costuri suplimentare de 1,5 miliarde de lire sterline anual, prin menținerea dependenței de gazul natural.

Vulnerabilități în contextul geopolitic global

Studiul evidențiază vulnerabilitatea Regatului Unit față de lanțurile de aprovizionare chineze, în special în contextul instabilității geopolitice post-pandemice, marcată de oprirea livrărilor de gaz rusesc și de tensiuni comerciale globale. „Supra-dependența lumii de China exacerbează aceste riscuri”, se arată în raport.

Documentul notează că „între 80 și 90 la sută din rafinarea globală a mineralelor critice este controlată de China. Faptul de a te baza pe o singură sursă de aprovizionare lasă Marea Britanie și pe aliații noștri mai vulnerabili la șocuri geopolitice și economice”. Think-tank-ul solicită cancelarului Rachel Reeves adoptarea unei politici de „securonomics”, care să se bazeze pe investiții și parteneriate internaționale extinse.

Apel la parteneriate strategice și diplomație

Pranesh Narayanan, cercetător senior la IPPR și coautor al raportului, a explicat: „Marea Britanie este o mică națiune comercială deschisă care navighează printr-o economie internațională ale cărei ape devin din ce în ce mai agitate pe zi ce trece”. El a adăugat: „Războiul comercial al lui [Donald] Trump cu China, creșterea conflictelor în întreaga lume – aceste șocuri afectează în cele din urmă economia britanică, deoarece ne bazăm atât de mult pe comerț pentru a ne procura produsele esențiale, inclusiv tehnologiile de energie curată.”

Laura Chappell, director asociat pentru politici internaționale la IPPR, a accentuat importanța diplomației. „Diplomații ar trebui să lucreze pentru a construi parteneriate care vor sta la baza viitoarei securități energetice a Marii Britanii. Acestea pot fi situații de câștig reciproc, sprijinind Marea Britanie și partenerii săi să profite la maximum de resursele lor, generând locuri de muncă și creștere economică”, a afirmat Chappell.

Dominanța Chinei și strategia sa economică

China domină producția globală de tehnologii electronice, inclusiv componentele necesare proiectelor de energie regenerabilă. A doua economie a lumii a înregistrat anul trecut un excedent comercial record de un trilion de dolari, în pofida tarifelor impuse de administrația Trump pentru a încetini avansul său economic.

Datele vamale publicate miercuri indică un excedent comercial anual de 1,189 trilioane de dolari (888 miliarde de lire sterline), o sumă echivalentă cu PIB-ul unei țări din top 20 mondial, precum Arabia Saudită. Economiștii anticipează că Beijingul își va mări cota de piață globală și în acest an, prin înființarea de centre de producție în străinătate pentru a obține acces preferențial în SUA și UE.

Lynn Song, economist-șef pentru China Mare la ING, a descris strategia Beijingului: „Conștientă de riscuri și continuând să caute cooperare reciproc avantajoasă, China s-a concentrat pe promovarea cererii interne ca viitor motor de creștere. Cu o clasă de mijloc în creștere, potențialul de consum pentru produse și servicii locale și globale nu trebuie subestimat”. Song a adăugat: „Acest proces va dura, poate mai mult decât ar dori unii dintre partenerii comerciali ai Chinei, dar credem că aceasta va fi o temă cheie a deceniului următor și dincolo de el.”

Recomandări și răspunsul guvernului

IPPR recomandă guvernului britanic să își clarifice poziția față de investițiile și rolul Chinei în lanțurile de aprovizionare cu energie curată. Think-tank-ul solicită investiții mai mari în producția internă de baterii și oțel verde. O altă propunere este colaborarea cu aliații pentru a crea stocuri internaționale de panouri solare, baterii și minerale critice, ca măsură de protecție împotriva șocurilor de aprovizionare.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Datorită strategiilor noastre industriale și pentru minerale critice, sprijinim sectoarele noastre auto și de energie curată să se dezvolte, reducându-ne dependența de importuri și protejând locurile de muncă britanice.”