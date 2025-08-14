Melania Trump, în centrul unui scandal uriaș cu fiul lui Joe Biden! Miza este colosală!!! O nouă dispută cu accente politice și juridice agită scena publică americană. Prima Doamnă Melania Trump a lansat o amenințare legală fără precedent împotriva lui Hunter Biden, solicitând despăgubiri uriașe, după ce acesta a făcut declarații pe care avocații ei le consideră false și profund dăunătoare reputației sale.

Potrivit BBC, Melania Trump, soția președintelui Donald Trump din 2005, a reacționat ferm după ce Hunter Biden a susținut că i-ar fi fost prezentată soțului ei de către Jeffrey Epstein, un nume asociat cu scandaluri sexuale. Avocații Primei Doamne au calificat afirmațiile drept „false, denigratoare, defăimătoare și incendiare”.

Hunter Biden, fiul actualului președinte Joe Biden, a făcut comentariile controversate la începutul lunii, în cadrul unui interviu în care a criticat legăturile trecute dintre Donald Trump și Epstein. Deși Trump a fost prieten cu acesta, se știe că relația lor s-a deteriorat la începutul anilor 2000, în urma unor conflicte privind personalul de la spa-ul clubului său de golf din Florida.

Amenințarea cu procesul și cererea de despăgubiri

Într-o scrisoare adresată avocatului lui Hunter Biden, reprezentanții legali ai Melaniei cer retragerea imediată a afirmațiilor și scuze publice. În caz contrar, Hunter Biden riscă un proces în care i se solicită „peste 1 miliard de dolari daune”. Documentul susține că Prima Doamnă a suferit „prejudicii financiare și de reputație copleșitoare” din cauza declarațiilor repetate de Biden.

În plus, avocații o acuză pe fiul președintelui SUA că are „un vast istoric de comercializare a numelor altora” și că a reiterat afirmația „pentru a atrage atenția asupra sa”.

Contextul declarațiilor

Interviul în care Hunter Biden a făcut acuzațiile a fost realizat de cineastul Andrew Callaghan și publicat la începutul lunii. În discuție, Biden a afirmat că există documente nepublicate legate de Epstein care l-ar „implica” pe Donald Trump. Aceste comentarii au amplificat tensiunile politice deja ridicate și au declanșat un potențial conflict juridic cu implicații majore în an electoral.