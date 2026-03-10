Miliardarul care câștigă 500.000 $/zi trimițând nave în zona de război din Ormuz

În timp ce majoritatea companiilor de transport maritim evită Strâmtoarea Ormuz din cauza atacurilor cu rachete iraniene, un miliardar grec în vârstă de 79 de ani își trimite petrolierele direct în zona de conflict. Miza este uriașă, dar profiturile sunt pe măsură, atingând niveluri record.

Compania Dynacom Tankers, deținută de George Prokopiou, a trimis cel puțin cinci petroliere prin periculoasa rută comercială, fiind unul dintre puținii armatori dispuși să își asume un asemenea risc, relatează Financial Times, citat de Antena3. Tarifele de transport pentru navele care pleacă din Golf s-au dublat, iar un superpetrolier poate genera venituri de aproximativ 500.000 de dolari pe zi pentru o cursă spre China, fără a include costurile suplimentare ale asigurării de război.

Risc uriaș pentru profituri record

Decizia lui Prokopiou vine într-un context extrem de periculos. Iranul a amenințat că va „incendia” orice navă care traversează strâmtoarea și a lovit deja cel puțin nouă vase de la începutul conflictului. În aceste atacuri, cel puțin trei navigatori și-au pierdut viața. „Cei mai mulți armatori au pus pe pauză trecerea navelor până când situația se va calma. Dar există câțiva aventurieri dispuși să își asume riscul”, a declarat un broker naval.

Pentru a naviga prin zonă, navele Dynacom și-au oprit dispozitivele de transmitere a datelor despre poziție. De exemplu, petrolierul Athina a încetat să mai transmită semnal sâmbătă seara, reapărând abia a doua zi în Golf. Federația Internațională a Lucrătorilor din Transporturi a impus bonusuri pentru echipajele din zonă, care includ dublarea salariilor și a compensațiilor pentru deces sau invaliditate. Marinarii au dreptul să refuze cursa, primind în schimb repatriere și o compensație echivalentă cu salariul de bază pe două luni.

Cine este George Prokopiou, magnatul dependent de muncă

Născut în 1946 la Atena, George Prokopiou face parte din noua generație de armatori greci care domină comerțul maritim. Descris de apropiați ca fiind „modest” și „dependent de muncă”, miliardarul este rar văzut fără șapca sa de baseball, conduce un SUV Mercedes vechi și nu are pază. Acesta își petrece o mare parte din an pe superiahtul său de 106,5 metri, numit Dream.

Portofoliul său imobiliar i-a adus în Grecia porecla de „regele imobiliarelor”, iar anul trecut a cumpărat o participație la Four Seasons Astir Palace. Cele trei companii maritime ale sale operează peste 150 de nave, cu alte aproximativ 85 în construcție. „Este o legendă a industriei și unul dintre acei oameni care fac ceea ce noi numim afaceri ‘premium’”, a spus un broker care a lucrat cu firmele lui Prokopiou, folosind un eufemism pentru tranzacții legale, dar cu riscuri mult mai mari.

Un trecut controversat și acuzații de „sponsorizare a războiului”

O analiză Financial Times arată că Dynacom Tankers a transportat zeci de milioane de barili de petrol rusesc în ultimul an, fiind un transportator important de la invazia Ucrainei din 2022. Prokopiou a stârnit controverse în 2022, la câteva luni după izbucnirea războiului, când a spus că „sancțiunile nu au funcționat niciodată”.

Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina a inclus Dynacom pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului”, acuzând compania că „alimentează bugetul țării agresoare și finanțează invazia rusă”. Ulterior, în 2023, compania a fost retrasă de pe listă, iar în 2024 lista a fost complet abandonată pe fondul presiunilor externe. Un broker naval a precizat că Prokopiou a acționat mereu în limitele legii, dar disponibilitatea sa de a transporta încărcături evitate de alții este „locul din care și-a scos cea mai mare parte a marjei de profit”.

Filozofia unui armator de elită

„El reprezintă un anumit mod de a face afaceri”, a explicat Ed Finley-Richardson, investitor în transporturi maritime. „Face parte dintr-un grup de cinci până la zece armatori care îi eclipsează pe toți ceilalți, nu doar prin mărimea flotei, ci și pentru că sunt dispuși să acționeze cu îndrăzneală.” Potrivit acestuia, riscul de a intra în Golf cu o navă goală este mai mic, iar odată ajuns acolo „te afli într-o poziție excelentă de negociere pentru a cere prețul corect pentru pericolul clar și prezent la care sunt expuse nava, echipajul și tot ce ține de această cursă”.

Finley-Richardson a adăugat că „în astfel de perioade se disting cu adevărat armatorii de elită”, comparându-l pe Prokopiou cu magnați precum Aristotle Onassis sau John Fredriksen. Filozofia miliardarului grec a fost cel mai bine rezumată chiar de el, într-o declarație din 2014: „Dacă nu îți asumi riscuri, nu ai ce căuta în shipping. Dacă nu vrei riscuri, cumperi obligațiuni americane.”