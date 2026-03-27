Acțiunile Israelului în sudul țării reprezintă o „invazie”, cu sate întregi distruse și peste 1 milion de oameni strămutați. Declarația tranșantă îi aparține ministrului libanez al Culturii, Ghassan Salamé, care a vorbit despre un conflict intrat într-o fază mult mai periculoasă, ce amenință direct suveranitatea statului.

Un conflict cu peste 1.000 de morți

Libanul a fost atras în războiul extins cu Iranul la începutul lunii martie. Atunci, miliția Hezbollah, sprijinită de Teheran, a început să lanseze rachete spre Israel, iar Israelul a ripostat. În doar trei săptămâni, cifrele ONU sunt sumbre. Peste 1 milion de persoane au fost strămutate intern, iar bilanțul deceselor a depășit 1.000, incluzând zeci de angajați umanitari și personal medical.

situația a escaladat rapid. Acum, Libanul anunță că va depune o plângere la Consiliul de Securitate al ONU, acuzând Israelul că „amenință suveranitatea Libanului”.

O strategie de acaparare teritorială?

„O invazie”, nu o operațiune limitată: așa a descris ministrul libanez Ghassan Salamé campania militară israeliană. o „schimbare” în strategia Israelului pe teren, oficialul consideră că planurile pentru o zonă tampon la sud de râul Litani (o zonă-cheie la graniță) ar putea echivala cu o acaparare teritorială pe termen lung.

Cum vine asta? Salamé simte că abordarea actuală este diferită de zonele tampon create în trecut, deoarece acum sate întregi sunt distruse în sudul Libanului. Infrastructura dispare, la fel și condițiile pentru ca civilii să se mai poată întoarce. Iar consecințele umanitare sunt severe, cu peste 1,1 milioane de persoane strămutate, adică aproximativ unul din cinci libanezi.

Ajutoare blocate și 700 de adăposturi

V-ați întrebat de ce ajutoarele ajung atât de greu? Luptele dintre Hezbollah și armata israeliană blochează, nu de puține ori, eforturile umanitare. Au fost lovite ambulanțe și convoaie de ajutor, complicând operațiunile de salvare. Ambele părți au raportat victime, iar civili israelieni și-au pierdut viața din cauza rachetelor lansate de Hezbollah în nordul Israelului.

E drept că guvernul a reacționat.

Ministrul a recunoscut că situația este foarte complicată din cauza loviturilor continue, dar a precizat că guvernul a înființat peste 700 de adăposturi în întreaga țară. Zona de graniță cu Israelul, aflată în centrul conflictului, este locuită în principal de musulmani șiiți și este considerată un bastion tradițional al Hezbollah.

Canal diplomatic fără răspuns

Dar dincolo de acuzații, Libanul a încercat să deschidă și un canal diplomatic. Salamé a dezvăluit că președintele țării a propus oficial negocieri cu Israelul în urmă cu câteva săptămâni.

Numai că, până acum, nu au primit niciun răspuns.