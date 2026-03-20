NATO retrage sute de soldați din Irak și îi mută în Europa

NATO și-a retras toate trupele angajate într-o misiune consultativă în Irak, mutându-le în Europa. Decizia, anunțată vineri, vine pe fondul extinderii repercusiunilor războiului din Iran în întregul Orient Mijlociu și vizează câteva sute de militari.

Anunțul oficial al Alianței

Confirmarea a venit direct de la generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Acesta a mulțumit partenerilor pentru sprijinul acordat în timpul operațiunii complexe de relocare. „Aș dori să mulțumesc Republicii Irak și tuturor aliaților care au ajutat la relocarea în siguranță a personalului NATO din Irak”, a declarat Grynkewich într-un comunicat oficial. Declarația subliniază că misiunea și-a relocat „tot personalul” din Orientul Mijlociu pe continentul european.

Cifrele din spatele relocării

Deși nu a fost comunicat un număr exact, un oficial NATO a confirmat, sub protecția anonimatului, că este vorba de „câteva sute” de soldați.

Dar mișcarea nu a fost singulară. În ultimele zile, mai multe state membre ale Alianței, printre care Polonia, Spania și Croația, au anunțat individual că își retrag contingentele din Orientul Mijlociu. Toate au invocat drept motiv principal conflictul din Iran și instabilitatea crescândă din regiunea Golfului.

Misiunea continuă de la distanță

Activitatea misiunii nu se oprește, ci se transformă. NATO a precizat că operațiunile vor continua de la un cartier general militar situat în Napoli, Italia. E drept că misiunea nu are un rol de luptă. Dar ce înseamnă, pe bune, acest rol consultativ? se concentrează pe consilierea forțelor de securitate irakiene și pe sprijinirea acestora în dezvoltarea capacităților lor (o misiune strict necombatantă).

Un omagiu pentru militari

În finalul comunicatului său, generalul Grynkewich a avut un mesaj special pentru personalul direct implicat în teatru de operațiuni. „Aș dori, si, să le mulțumesc bărbaților și femeilor dedicate din cadrul Misiunii NATO în Irak, care și-au continuat misiunea pe tot parcursul acestei perioade. Sunt adevărați profesioniști”, a completat comandantul aliat.