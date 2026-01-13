Un val de nemulțumire a lovit sistemul sanitar newyorkez. Aproape 15.000 de asistente au declanșat o grevă, cerând salarii mai mari și condiții de muncă sigure în spitale, după cum relatează NPR. Liderul Asociației Asistenților Medicali din Statul New York urmează să anunțe pașii următori.

Ce vor asistentele?

Epuizate și frustrate, asistentele au recurs la grevă din cauza condițiilor de muncă tot mai grele și a lipsei cronice de personal din spitale. „Nu mai putem continua așa!”, spun ele. Aceste probleme, avertizează ele, pun în pericol siguranța pacienților, dar și propria lor sănătate fizică și psihică. Revendică o creștere a salariilor, una care să reflecte importanța vitală a muncii lor și să atragă, dar mai ales să rețină personal calificat. În plus, cer măsuri concrete pentru a spori securitatea în spitale, inclusiv mai mulți agenți de pază și protocoale mai stricte pentru a preveni actele de violență. Nu e deloc puțin lucru.

Un alt punct fierbinte este raportul dintre numărul de pacienți și cel al asistentelor. Asistentele susțin că un număr prea mare de pacienți per asistentă compromite calitatea îngrijirilor medicale și crește riscul de erori. Soluția? Spitalele trebuie să angajeze mai mult personal și să impună limite clare privind numărul maxim de pacienți de care se poate ocupa o singură asistentă. Simplu, nu?

Unde s-au împotmolit negocierile?

Reprezentanții Asociației Asistenților Medicali din Statul New York au negociat intens cu șefii spitalelor, dar fără succes. Așa că, greva a fost văzută ca ultima carte de jucat pentru a-și face auzite doleanțele. Șeful asociației a precizat că este dispus să se întoarcă la masa negocierilor, dar numai dacă spitalele sunt dispuse să cedeze serios.

Greva are deja un impact major asupra sistemului de sănătate din New York. Spitalele sunt nevoite să amâne intervenții chirurgicale și să trimită pacienții către alte unități medicale. Autoritățile locale se chinuie să minimizeze efectele grevei și să se asigure că pacienții primesc îngrijirile de care au nevoie. Cât va dura această grevă și cum se vor termina negocierile? Rămâne de văzut.

Un semnal de alarmă pentru sistemul sanitar

Greva asistentelor din New York scoate la iveală problemele grave cu care se confruntă personalul medical din întreaga lume. Pandemia de COVID-19 a pus o presiune uriașă pe sistemele de sănătate, scoțând la iveală lipsurile de personal și condițiile de muncă inumane. Mulți asistenți medicali sunt la capătul puterilor, demotivați, iar tot mai mulți renunță la această profesie.

Această grevă ar putea da curaj și altor grupuri de asistenți medicali să lupte pentru drepturile lor. E vital ca autoritățile și conducerea spitalelor să ia în serios cererile asistentelor și să găsească soluții pe termen lung pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și calitatea îngrijirilor medicale. Altfel, riscăm să ne trezim cu un sistem de sănătate în colaps.