La alegerea unei oferte de electricitate cu preț fix, comparația trebuie făcută pe prețul final pe kWh: pe lângă energia activă, factura cuprinde distribuția, transportul, taxele reglementate și taxa pe valoarea adăugată (TVA) de 21%. Fixarea prețului energiei active nu trebuie confundată cu fixarea întregului preț facturat.

Potrivit Economisi.ro, pentru consumatorii casnici, componenta de energie activă se negociază cu furnizorul începând din 1 iulie 2025. Plafonarea s-a încheiat la 30 iunie 2025, iar celelalte componente ale facturii rămân distincte de prețul negociat.

După 1 iulie 2025, sprijinul pentru gospodăriile vulnerabile a trecut la tichetul electronic de energie, de 50 de lei pe lună, introdus prin OUG 35/2025 ca măsură temporară. După martie 2026, acesta a fost urmat de ajutorul pentru încălzire și de suplimentul pentru energie, din sistemul de protecție socială.

Pentru categoriile vulnerabile a fost introdus tariful minim de 0,68 lei/kWh. Tarifele prevăzute de OUG 6/2025 includeau TVA de 19%, cota aplicabilă înainte de majorarea la 21% din august 2025. De aceea, ele nu pot fi comparate cu un preț actual fără a ține seama și de schimbarea taxei.

Guvernul a introdus schema inițială pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina și al scumpirilor de peste 200% pe burse. Plafonarea tarifului pentru consumatorii casnici le-a adus predictibilitate vreme de aproape 4 ani. Costurile au fost suportate în parte prin contribuția producătorilor cu costuri mici, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica, și în parte de la bugetul de stat.

Comparația începe cu factura și consumul propriu

O factură recentă oferă punctul de plecare pentru selectarea unei oferte. Verificarea urmărește separat cantitatea consumată, suma cerută pentru energia activă și prețul final, cu taxe incluse.

Pașii pentru compararea ofertelor sunt:

Identificarea consumului și a prețurilor din factura curentă. Prețul energiei active și cel final, cu TVA, se citesc separat, pentru a compara aceeași categorie de cost.

Selectarea ofertelor pentru zona de distribuție relevantă în comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Consumul anual estimat este unul dintre criteriile folosite la comparație.

Filtrarea contractelor după preț fix sau variabil. Pentru fiecare ofertă se verifică prețul pe kWh și perioada sa de valabilitate.

Compararea prețurilor finale ale ofertelor selectate, folosind același consum și aceeași zonă de distribuție.

Pentru companii există și posibilitatea negocierii unor contracte personalizate, orientate spre predictibilitatea cheltuielilor operaționale. În această situație, verificarea tipului de preț și a valabilității ofertei rămâne parte a comparației comerciale.

Nova Power & Gas susține că, încă de la început, s-a bazat pe producerea energiei din surse regenerabile și pe o experiență integral digitală. Compania consideră că acestea corespund bunelor practici europene.

Distribuția are tarife distincte pe niveluri de tensiune

Un reper concret pentru costurile din afara energiei active îl oferă tarifele societății Distribuție Energie Electrică Romania SA. Acestea se aplică din 1 ianuarie 2026, în baza Ordinului ANRE nr. 77 din 16 decembrie 2025.

Valorile specifice de distribuție, exprimate în lei/MWh, sunt împărțite astfel:

Joasă tensiune: 240,02 lei/MWh. Defalcarea publicată cuprinde componenta nonCPT de 139,45 lei/MWh, componenta CPTutil de 80,60 lei/MWh și componenta CPTutil_sc de 19,97 lei/MWh.

Medie tensiune: 83,36 lei/MWh. În componență intră 43,61 lei/MWh pentru nonCPT, 31,86 lei/MWh pentru CPTutil și 7,89 lei/MWh pentru CPTutil_sc.

Înaltă tensiune: 31,96 lei/MWh. Cele trei componente sunt nonCPT, de 23,04 lei/MWh, CPTutil, de 7,15 lei/MWh, și CPTutil_sc, de 1,77 lei/MWh.

Aceste sume reprezintă tarife specifice pentru serviciul de distribuție al operatorului, nu prețuri finale pentru energia cumpărată de la furnizor. În comparația comercială, ele trebuie păstrate în categoria de cost căreia îi aparțin.

Același operator aplică energiei electrice reactive un preț de 0,2023 lei/kVARh, tot de la începutul anului 2026. Valoarea este fără acciză și fără TVA, o condiție care trebuie păstrată atunci când suma este folosită pentru verificarea costurilor.

Reperele din mai 2026 nu înlocuiesc ofertele actuale

În mai 2026, intervalul indicat pentru energia activă era de 0,60-0,80 lei/kWh, fără TVA. Pentru aceeași lună, un preț final care trecea de 1,40 lei/kWh era considerat peste media pieței. Aceste valori sunt repere datate, nu praguri pentru evaluarea automată a unui contract disponibil în prezent.

Înțelegerea modului în care a funcționat plafonarea ajută la compararea ofertelor actuale și la verificarea facturilor de energie din mai 2026, fără a confunda tarifele din schemă cu prețurile disponibile acum.

Tot pentru mai 2026, la un consum lunar de 250 kWh, diferența estimată între oferta cea mai ieftină și cea mai scumpă putea ajunge la 40-60 de lei pe lună, respectiv 480-720 de lei anual.

Ca exemplu orientativ de anualizare, limita inferioară a acelui interval însemna 40 de lei în fiecare lună, înmulțiți cu cele 12 luni ale anului, adică 480 de lei. Calculul presupune menținerea diferenței lunare și nu reprezintă o economie garantată pentru un contract nou.

Gazele au un regim diferit de electricitate

Pentru clienții casnici de gaze naturale, vechiul tarif plafonat, de 0,31 lei/kWh, a fost aplicabil până la 31 martie 2026. Din 1 aprilie 2026 funcționează un mecanism de protecție a prețului final, cu termen până la 31 martie 2027.

În schema anterioară, care s-a încheiat la 31 martie 2026, producătorii trebuiau să țină în depozite stocuri reprezentând cel puțin 90% din capacitate și să vândă furnizorilor la prețul stabilit de 120 lei/MWh. Aceste cerințe nu se regăsesc în mecanismul aplicat de la 1 aprilie 2026.

Prețul reglementat este aplicat automat, fără depunerea unei cereri. Creșterea estimată față de fostul plafon este de aproximativ 5%, iar valoarea exactă diferă în funcție de operatorul de distribuție. Pentru verificarea sumei aplicate unui loc de consum se consultă poziția aferentă prețului gazelor naturale din ultima factură.

După 31 martie 2027, piața gazelor pentru populație urmează să treacă la concurență liberă, după modelul aplicat electricității.

Schimbarea furnizorului păstrează alimentarea

Pentru trecerea la alt furnizor sunt necesare copia documentului de identitate, factura cea mai recentă și codul locului de consum (POD). Acestea identifică titularul și punctul pentru care se încheie noul contract.

Procedura de schimbare este gratuită, iar pentru clienții aflați în regimul de după plafonare este descrisă fără penalități. Durata indicată este de aproximativ 21 de zile calendaristice.

Alimentarea continuă pe parcursul schimbării: distribuitorul care deține rețeaua fizică asigură furnizarea neîntreruptă a energiei, indiferent de compania aleasă pentru contract.