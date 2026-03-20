Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, la finalul reuniunii Consiliului European, o veste crucială pentru Kiev. Ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro promis de Uniunea Europeană ar urma să ajungă la Ucraina în decurs de o lună, depășind astfel blocajul impus de Ungaria.

O decizie inacceptabilă

Șeful statului a fost tranșant în privința situației create de Budapesta. El a subliniat că poziția sa este împărtășită de mulți lideri europeni, considerând inacceptabilă condiționarea unui ajutor deja aprobat.

„Da, menţin în continuare ce am spus şi multă lume a spus azi, în dezbaterea care a avut loc pe subiectul Ucraina: că este inacceptabil ca o decizie deja luată să fie pusă în chestiune pe un eveniment ulterior, indiferent care e evenimentul acesta, pentru că ştim bine care este punctul de vedere al Ucrainei.Pe de o parte, Uniunea a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, din punct de vedere procedural, o echipă, tocmai pentru a rezolva acest diferend, o echipă de oameni ai Comisiei Europene şi ai unor state membre sunt la faţa locului pentru a evalua daunele la conductă şi există promisiunea că, în momentul în care petrolul va reîncepe să circule, împrumutul este deblocat, cam asta este situaţia. Deci ne aşteptăm ca într-o lună, din momentul acesta, banii să ajungă la Ucraina”, a declarat șeful statului român.

Șantajul lui Orban: Fără petrol, fără bani

Dar de unde a pornit totul? Premierul ungar Viktor Orban blochează acest împrumut masiv încă de la sfârșitul lunii ianuarie. Motivul este oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează Ucraina spre Ungaria și Slovacia, după ce aceasta a fost avariată într-un atac rusesc.

Poziția lui Orban, exprimată clar joi la Bruxelles, nu lasă loc de interpretări.

„Până nu va fi petrol, nu vor fi nici bani”, a afirmat liderul de la Budapesta înaintea reuniunii.

Promisiunea fermă a Comisiei Europene

Iar la nivelul Comisiei Europene, tonul este unul ferm. Președinta Ursula von der Leyen a asigurat că Uniunea își va respecta angajamentul față de Ucraina, în ciuda rezistenței continue a Ungariei. Cum vine asta, mai exact? Se caută soluții alternative pentru a vira banii.

Mesajul ei a fost scurt și la obiect.

„Vom îndeplini promisiunea, într-un fel sau altul”, a declarat von der Leyen după summitul de la Bruxelles, semnalând că mecanismele europene vor găsi o cale de a ocoli veto-ul ungar.