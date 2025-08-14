Noile monede euro ale Bulgariei. Cum arată și când intră în vigoare

Bulgaria se apropie de momentul istoric al trecerii la moneda unică europeană și prezintă deja designul oficial al monedei sale de 1 euro, încărcat de elemente tradiționale și simboluri naționale. Lansarea în circulație este programată pentru 2026, însă publicul poate admira încă de acum previzualizarea detaliată.

Previzualizarea monedei de 1 euro

Banca Națională a Bulgariei a prezentat pentru prima dată imaginea monedei de 1 euro care va fi folosită în țară odată cu aderarea la zona euro. Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a subliniat că noul design păstrează elemente de continuitate cu monedele actuale și integrează simboluri puternic legate de istoria și patrimoniul național, foarte apreciate de cetățeni.

„Vești interesante pentru Bulgaria și zona euro! Aruncați o primă privire asupra designului monedei de 1 euro a Bulgariei.

Deși va trebui să mai așteptăm puțin până când aceste monede vor intra în circulație, această previzualizare ne oferă o imagine a frumoasei fețe naționale alese de Bulgarska narodna banka, banca centrală națională a Bulgariei. Designul păstrează continuitatea cu monedele actuale ale Bulgariei și prezintă simboluri profund înrădăcinate în patrimoniul țării și prețuite de poporul său”, a scris Lagarde pe Facebook.

Elementele obligatorii și opționale ale designului

În aprilie, consiliul guvernatorilor Băncii Naționale a Bulgariei a aprobat grafica finală pentru fața națională a tuturor cupiurilor de monede euro – de la 1 cent la 2 euro – singura modificare fiind adăugarea anului de emisiune „2026”. Proiectele au fost realizate de „Monetăria” EAD, care a actualizat desenele artistice.

Printre elementele obligatorii se regăsesc:

cercul format din 12 stele, specific steagului Uniunii Europene;

inscripția în alfabet chirilic „BULGARIA”;

pentru moneda de 2 euro, inscripția „GOD FORGIVE BULGARIA” (Dumnezeu să ierte Bulgaria) gravată alternativ pe ambele jumătăți ale reversului.

Elementele opționale includ denumirile în chirilică ale valorilor („euro”, „penny”, „cents”) și anul introducerii euro în Bulgaria.

Simbolurile alese și semnificația lor

Noile monede vor păstra motivele consacrate de pe monedele bulgare actuale:

„Madarski konnik” pe monedele de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți;

Sf. Ivan de Rila pe monedele de 1 euro;

Paisii Hilendarski pe monedele de 2 euro.

Aceste simboluri, profund înrădăcinate în cultura și istoria națională, asigură continuitatea vizuală și facilitează recunoașterea imediată a monedelor de către cetățeni. În același timp, păstrarea acestor elemente întărește identitatea Bulgariei în contextul integrării europene.

Desenele au fost realizate integral de monetărie, respectând tradiția și cerințele tehnice ale Băncii Centrale Europene.