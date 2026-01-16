Numărul americanilor care depun cereri de intrare în faliment este în creștere, un indiciu al presiunilor exercitate de prețuri și de o economie instabilă asupra resurselor financiare ale gospodăriilor. Numărul total al cererilor de faliment de consum a urcat cu 12%, de la 478.752 în 2024 la 533.949 în 2025, conform datelor Epiq AACER, o platformă ce monitorizează aceste proceduri, citate de Cbsnews.

Datele Epiq, care urmăresc cererile de faliment de tip Capitolul 7, Capitolul 11 și Capitolul 13 prin sistemul PACER al tribunalelor americane, arată această tendință ascendentă. Potrivit experților consultați de CBS News, majorarea dosarelor survine într-o perioadă în care consumatorii și companiile se confruntă cu multiple presiuni economice, de la inflația persistentă la costurile ridicate ale creditării.

Principalele cauze ale dificultăților financiare

Americanii amână de obicei cât mai mult posibil depunerea cererii de faliment, a declarat John Rao, avocat senior la National Consumer Law Center. El explică faptul că motivele care îi determină să facă acest pas nu sunt neapărat legate de problemele economice curente. „Există adesea o întârziere înainte ca situația economică să se traducă într-un număr mai mare de falimente”, a spus el.

Rao a identificat majorarea costurilor asigurărilor medicale, acumularea datoriilor pe cardurile de credit și reluarea plăților pentru împrumuturile studențești drept principalii catalizatori ai falimentelor. Inflația a redus capacitatea americanilor de a-și acoperi cheltuielile simultan cu plata datoriilor. Deși s-a temperat de la maximul ultimilor 40 de ani atins în 2022, inflația continuă să depășească ținta anuală de 2% a Rezervei Federale. „Vine un moment în care facturile acumulate, soldurile în creștere de pe cardurile de credit, toate aceste lucruri pur și simplu îi copleșesc pe oameni”, a adăugat Rao.

Un sondaj CBS News din decembrie a constatat că majoritatea americanilor se luptă să-și permită costurile de bază ale vieții în SUA, inclusiv asistența medicală, alimentele și locuința.

Compromisurile procedurii de faliment

O cerere de faliment poate oferi un nou început financiar, oprind apelurile de colectare a datoriilor și ștergând o parte sau totalitatea obligațiilor. Soluția implică însă compromisuri: procedura poate afecta grav scorul de credit, poate întârzia achiziția unei locuințe și poate îngreuna obținerea de împrumuturi viitoare.

Procesul este mai frecvent decât s-ar putea crede. Un raport LendingTree din 2025 arată că unul din zece americani depune cerere de faliment la un moment dat în timpul vieții.

Și falimentele comerciale sunt în creștere

Falimentele comerciale înregistrează o creștere, cu un avans de 5% din 2024 până în 2025, conform datelor Epiq AACER. În 2025, mai mulți retaileri naționali și regionali, printre care Forever 21 și Joann Fabrics, nu au reușit să supraviețuiască nici după solicitarea protecției împotriva falimentului.

Cererile sub Capitolul 11, care permit companiilor să-și restructureze finanțele, au crescut cu 1% în aceeași perioadă. Această creștere a fost determinată de ratele mai mari ale dobânzilor din 2023 și 2024, împreună cu inflația, potrivit lui Christopher Ward, de la firma de avocatură Polsinelli. Unul dintre cele mai notabile dosare recente este cel al Saks Global, care a depus miercuri o cerere sub Capitolul 11. Compania-mamă a Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus și Bergdorf Goodman a anunțat că a obținut finanțare pentru a menține magazinele deschise pe parcursul procedurii.

O revenire la normalitatea pre-pandemică

Experții subliniază că majorarea numărului de falimente, atât la consumatori, cât și la companii, reprezintă o revenire la normele pre-pandemice. Numărul acestora a scăzut în timpul pandemiei de COVID, când fondurile guvernamentale au susținut afacerile și gospodăriile cu probleme financiare.

Planurile de amânare a plăților au oferit un răgaz financiar unor proprietari de locuințe și de mașini, a explicat Michael Hunter, vicepreședinte la Epiq AACER. După expirarea măsurilor temporare de sprijin, cererile de faliment au început să crească, tendința fiind vizibilă din 2022. „Ne întoarcem încet la nivelurile de dinainte de COVID”, a spus Hunter. „Este un eveniment uriaș? Nu. Este o creștere mare față de ce am experimentat în ultimii cinci ani? Da.”

Numărul total al falimentelor se menține sub nivelurile de dinainte de pandemie, dar ritmul ar putea accelera. „Există o șansă bună ca numărul cererilor să fie și mai mare pe parcursul acestui an și chiar și în anul următor”, a declarat Rao pentru CBS News.