O rețea de dezinformare legată de actori pro-Kremlin a lansat o campanie agresivă împotriva liderului opoziției din Ungaria, Péter Magyar, folosind un site clonă al publicației Euronews pentru a răspândi informații false. Atacul vine în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie și este atribuit unei operațiuni rusești cunoscute sub numele de Storm-1516.

Acuzații fabricate și un site clonă

A apărut un articol fals. Acesta imită perfect stilul Euronews. Articolul, publicat pe un site clonă care între timp a fost eliminat, susține că Magyar l-ar fi criticat în termeni duri pe Donald Trump în timpul unui miting de campanie. Printre afirmațiile inventate se numără faptul că liderul opoziției l-ar fi numit pe Trump „bunic senil” și că ar fi promis să anuleze „acorduri cheie” încheiate cu SUA, în cazul în care ar câștiga alegerile. E drept că tot conținutul articolului este fabricat, iar site-ul nu are nicio legătură cu Euronews.

Dar campania nu s-a oprit aici. Pe rețelele de socializare circulă și un reportaj video care repetă aceleași acuzații, folosind identitatea vizuală a Euronews. Clipul a fost găsit pe rețelele sociale încă de luni seara, unele variante adunând mii de vizualizări.

Videoclipurile au fost postate de conturi cu descrieri similare într-o succesiune rapidă, ceea ce implică o campanie coordonată. Iar conturile care au postat clipul erau în mare parte anonime, instrumentul de localizare al platformei X arătând că acestea sunt localizate în SUA și Africa.

În spatele campaniei Storm-1516

Cercetătorii de la Antibot for Navalny, un colectiv care monitorizează rețelele de boți ruși online, au confirmat că postarea face parte din Storm-1516. Până la urmă, despre ce e vorba? Despre o campanie prolifică de dezinformare rusească, menită să propage online narațiuni care servesc intereselor guvernului rus.

Grupul este de obicei activ în timpul campaniilor electorale.

Un tipar de amestec în alegeri

Storm-1516 nu este la prima abatere. Aceeași rețea a răspândit afirmații false despre candidații Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din SUA din 2024. A fost implicată și în alegerile din Germania din februarie 2025. Sună cunoscut tiparul?

În decembrie, ministrul de externe al Germaniei l-a convocat pe ambasadorul Rusiei din cauza acuzațiilor repetate de tentative hibride rusești în Germania. Acuzațiile includeau și faptul că Storm-1516 a răspândit activ dezinformări în timpul alegerilor generale din țară. La acel moment, campania i-a vizat pe candidatul Verzilor la funcția de cancelar, Robert Habeck, și pe actualul cancelar german, Friedrich Merz.

Contextul tensionat de la Budapesta

Viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria vor pune față în față partidul Tisza al lui Magyar și partidul premierului actual, Viktor Orbán. Însuși Magyar a acuzat serviciile secrete maghiare că au vizat sistemele de campanie ale partidului său cu doar câteva săptămâni înainte de data alegerilor, într-o campanie electorală ostilă în care sondajele (cel puțin pentru moment) arată că partidul său este în frunte.

Între timp, Orbán este implicat într-un scandal la Bruxelles. O investigație a Washington Post a dezvăluit că ministrul de externe Péter Szijjártó a scurs în mod regulat informații sensibile de la reuniunile la nivel înalt ale Uniunii Europene către Moscova. Orbán a menținut legături strânse cu Kremlinul în ciuda rezistenței altor lideri europeni și a folosit dreptul de veto al Ungariei pentru a bloca decizii cheie privind ajutorul european pentru Ucraina.