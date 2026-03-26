Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a redus drastic prognoza de creștere pentru zona euro, pe fondul exploziei prețurilor la energie cauzată de războiul din Orientul Mijlociu. Noua estimare pentru 2026 este de doar 0,8%, o tăiere de 0,4 puncte procentuale. Iar inflația este de așteptat să urce la 2,6%, cu 0,7 puncte mai mult decât se anticipa anterior.

Motoarele Europei, in franare

Lovitura este resimțită puternic de cele mai mari două economii ale continentului. Atât Germania, cât și Franța au văzut prognozele de creștere revizuite în jos la același nivel de 0,8%.

Cifrele sunt clare.

În schimb, prognoza de creștere globală pentru acest an rămâne neschimbată, la 2,9%.

Avertismentul OECD

Raportul organizației explică limpede cauzele acestui pesimism. „Creșterea bruscă a prețului la energie și natura imprevizibilă a conflictului în evoluție din Orientul Mijlociu vor majora costurile și vor reduce cererea, contracarând impulsurile pozitive venite din investițiile și producția puternice legate de tehnologie, ratele tarifare efective mai scăzute și avântul reportat din 2025”.

lucrurile nu arată bine. Înainte de escaladarea războiului, creșterea globală se menținea „bine”, iar OECD notează că aceasta ar fi putut fi cu 0,3 puncte procentuale mai mare dacă nu ar fi existat conflictul.

BCE, cu ochii pe inflatie

O inflație mai mare decât cea așteptată ar putea declanșa o reacție a politicii monetare chiar de luna viitoare. Asta dacă Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că ținta de inflație de 2% este în pericol. Traderii și-au majorat deja pariurile pe o creștere a ratelor dobânzilor de către BCE pentru a tempera valul inflaționist așteptat.

Dar Christine Lagarde, șefa BCE, a declarat miercuri că zona euro este mult mai bine pregătită să absoarbă șocul decât era la invazia Ucrainei de către Rusia.

SUA rezista, China incetineste

V-ați întrebat cum stau celelalte mari puteri? Ei bine, Statele Unite, care se confruntă cu alegeri intermediare cu miză mare în noiembrie, par să se descurce mai bine decât alte regiuni. Prognoza pentru economia americană a fost majorată cu 0,3 puncte procentuale la 2% în 2026 (după o creștere de 2,1% în 2025). Ulterior, se estimează o încetinire la 1,7% în 2027, pe măsură ce investițiile puternice legate de AI sunt contrabalansate treptat de o încetinire a creșterii veniturilor reale și a cheltuielilor de consum.

De cealaltă parte, se preconizează că economia Chinei va crește cu 4,4% în acest an, apoi cu 4,3% în 2027. OECD atribuie această încetinire sfârșitului subvențiilor publice pentru consum, creșterii prețurilor la importurile de energie și ajustării continue a sectorului imobiliar.

Recomandari si pericole concrete

Raportul, care presupune că perturbările energetice se vor atenua începând cu mijlocul anului 2026, avertizează asupra incertitudinilor. „Amploarea și durata conflictului sunt foarte incerte, dar o perioadă prelungită de prețuri mai mari la energie va adăuga mare la costurile de afaceri și va crește inflația prețurilor de consum, cu consecințe adverse pentru creștere”.

Pentru a atenua șocurile energetice viitoare, OECD a cerut „politici care îmbunătățesc eficiența energetică internă și reduc dependența de combustibilii fosili importați”. În plus, organizația a spus că „acordurile pentru a calma tensiunile comerciale și a aprofunda relațiile comerciale ar îmbunătăți certitudinea politicilor și ar consolida perspectivele pentru o creștere durabilă”.

Până la urmă, pericolul se vede deja în cifre concrete. Prețul ureei, unul dintre principalii fertilizatori pe bază de azot, a crescut cu peste 40% de la jumătatea lunii februarie, ceea ce ar putea reduce recoltele agricole în 2027.